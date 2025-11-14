Συναγερμός για τις φωτιές στην Αλγερία: 17 μέτωπα καίνε ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα

Μαζικές δασικές φωτιές έχουν ξεσπάσει στην Αλγερία, που ενισχύονται από ισχυρούς ξηρούς ανέμους και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Προληπτικά εκκενώθηκαν από κατοίκους αρκετές περιοχές

Οι πυροσβέστες αγωνίζονται να ελέγξουν τις δασικές πυρκαγιές στην επαρχία Τιπάζα, περίπου 90 χιλιόμετρα δυτικά του Αλγερίου. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις συμμετέχουν στην κατάσβεσή ενώ εκκενώθηκαν προληπτικά οι κάτοικοι από κοντινές περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία ανέφερε ότι 17 πυρκαγιές καταγράφηκαν την Πέμπτη (13/11) σε επτά επαρχίες, 10 από τις οποίες έχουν σβήσει αλλά παραμένουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για επιτήρηση, αναφέρει η ΕΡΤ.

Αλγερία: Σαν «μανιτάρια» ξεπετάγονται οι φωτιές

Τέσσερις πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε στην Τιπάζα, συμπεριλαμβανομένης μιας δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Ντουάρ Μπουχλίτζα του δήμου Λαρχάτ, η οποία απαιτεί επίγεια και αεροπορική υποστήριξη.

Οι πυρκαγιές έχουν εξαπλωθεί στις επαρχίες Τιπάζα, Μήδεια, Τιζί Ουζού, Τλεμσέν, Αΐν Ντεφλά, Σλεφ και Μπετζάια. Αργά το βράδυ της Πέμπτης 13-11-2025, ο υπουργός Εσωτερικών Σαΐντ Σαΐουντ, συνοδευόμενος από πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, επιθεώρησε τις προσπάθειες πυρόσβεσης στην Τιπάζα.

Το ξέσπασμα των πυρκαγιών συνέπεσε με ισχυρούς, ξηρούς ανέμους που βοήθησαν στην εξάπλωσή τους, ενώ εκδόθηκαν οδηγίες για την εκκένωση των κατοίκων σε περιοχές κοντά στις εστίες της πυρκαγιάς.