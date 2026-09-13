Συναγερμός για τον Μπόρις Τζόνσον: Ρωσικό drone έπληξε τρένο μια ανάσα πίσω από την αμαξοστοιχία του

Ώρες αγωνίας έζησαν ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, και αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όταν ρωσικό drone χτύπησε τρένο που βρισκόταν ελάχιστα λεπτά πίσω από τη δική τους αμαξοστοιχία. Το περιστατικό συνέβη κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας, καθώς η διπλωματική αποστολή επέστρεφε από διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο.

Footage of the strike on a checkpoint on the Ukrainian-Polish border



Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha called what happened “Putin’s terror” and said that the Russian threat is now literally knocking on the doors of the EU and NATO.



Sybiha called on partners to increase… https://t.co/bUvBAkUvcz pic.twitter.com/AwhjhNJFFP — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2026

Γύρω στις 5 τα ξημερώματα, οι επιβάτες της ειδικής αμαξοστοιχίας έλαβαν προειδοποίηση για πιθανή εκκένωση. Σύμφωνα με τον Μπιλντ, το χτύπημα δέχτηκε το τρένο που ακολουθούσε τη δική τους πορεία. Ευτυχώς, η αμαξοστοιχία που επλήγη είχε εκκενωθεί εγκαίρως, αποτρέποντας τυχόν τραυματισμούς, και η αποστολή των αξιωματούχων συνέχισε με ασφάλεια προς την Πολωνία μετά τη λήξη του συναγερμού.

Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη ρωσικό drone έπληξε τη στρατηγικής σημασίας συνοριακή διάβαση Γιαχόντιν–Ντοροχούσκ, μόλις δύο χιλιόμετρα από το πολωνικό έδαφος, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν θύματα.

Κλιμάκωση των επιθέσεων βλέπει ο Πολωνός πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, προειδοποίησε ότι τις επόμενες εβδομάδες οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία θα κλιμακωθούν και αυτή η κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει τη χώρα του.

«Οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είναι μια περίοδος πολύ έντονης δράσης από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε. Η Πολωνία «δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτή η κλιμάκωση να επηρεάσει επίσης» το έδαφός της, πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης, ο οποίος προήδρευσε σε σύσκεψη έκτακτης ανάγκης μετά από επιθέσεις ρωσικών δρονων στην Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Το πρωί, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τη μηχανή μιας επιβατικής αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κίεβο στη Βαρσοβία, σε απόσταση μόλις δύο χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Πολωνία. Άλλος δρόνος εξαπέλυσε πλήγμα κοντά σε ένα μεθοριακό φυλάκιο, πάντα εντός του ουκρανικού εδάφους, σε απόσταση μόλις 800 μέτρων από τα σύνορα, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τουσκ.

«Ο τρόμος του Πούτιν χτυπά κυριολεκτικά την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ» ανέφερε στην ανακοίνωσή του το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας να επιβληθούν «σκληρές κυρώσεις» και να ασκηθεί «μέγιστη πίεση» στη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα να αυξηθεί η στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία.

«Ο ρωσικός τρόμος δεν χτυπά απλώς την πόρτα, είναι μέσα στο σπίτι», είπε από την πλευρά του ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Κίεβο.

Χτυπήθηκαν μια μηχανή τρένου και ένα βενζινάδικο

«Όλες οι υπηρεσίες είναι επί ποδός κοντά τα ουκρανοπολωνικά σύνορα, στην περιοχή της Βολυνίας, όπου οι Ρώσοι σκόπιμα πυρπόλησαν μια μηχανή τρένου και προκάλεσαν ζημιές σε ένα βενζινάδικο», είπε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την πολωνική σιδηροδρομική εταιρεία PKP Intercity στο τρένο επέβαιναν 206 επιβάτες. Κατάφερε να συνεχίσει το ταξίδι, με καθυστέρηση έξι ωρών.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας είπε ότι ο ένας δρόνος έπεσε κοντά στο μεθοριακό φυλάκιο του Ντοροχούσκ-Γιαγκόντιν ενώ ο άλλος έπληξε το τρένο.

Από ρωσικά πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές και σε σιδηροδρομικές υποδομές στην περιοχή της Βινίτσια ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κραματόρσκ, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.