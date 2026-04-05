Συναγερμός σε Σερβία και Ουγγαρία: Βρέθηκαν «δύο σάκοι με εκρηκτικά» σε αγωγό αερίου

Οι Αρχές της Σερβίας ενημέρωσαν πως εντόπισαν εκρηκτική ύλη κοντά σε αγωγό που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουγγαρία, στην περιοχή Κάνιζα.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «βρέθηκαν δύο σάκοι με εκρηκτική ύλη μεγάλης καταστροφικής ισχύος και πυροκροτητές, 15 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με την Ουγγαρία και πολύ κοντά σε υποδομές μεταφοράς φυσικού αερίου».

Serbia’s president says explosives found near gas pipeline to Hungary



According to Vučić, powerful charges and detonators were discovered in Vojvodina, near the TurkStream pipeline.



This is a key route for Russian gas supplies to the region.



Aleksandar Vučić has already… — NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2026

Ο Βούτσιτς ανέφερε με ανάρτηση του στο Instagram ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, και τον ενημέρωσε για τα ευρήματα και τις έρευνες που διεξάγονται από την σερβική αστυνομία και τον στρατό.

«Μόλις τελείωσα τη συνομιλία μου με τον Βίκτορ Όρμπαν. Είναι προφανές ότι το γεωπολιτικό παιχνίδι δεν θα μας αφήσει ήσυχους» σημείωσε, επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο των υπηρεσιών πληροφοριών στον εντοπισμό των εκρηκτικών.

«Οι σερβικές Αρχές εντόπισαν καταστρεπτικές εκρηκτικές ύλες, αλλά και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την ενεργοποίησή τους στη σημαντική υποδομή φυσικού αερίου που διασυνδέει τη Σερβία με την Ουγγαρία. Μία έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχω καλέσει για τη σύγκλιση ενός έκτακτου αμυντικού συμβουλίου το απόγευμα» ανέφερε ο Όρμπαν, σε ενημέρωσή του για το συμβάν.

Just spoke with President @predsednikrs. Serbian authorities have found a powerful explosive device, along with the equipment needed to detonate it, at critical gas infrastructure linking Serbia and Hungary. The investigation is ongoing.



I have convened an emergency defence… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 5, 2026

Όπως μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS) η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και του στρατού ενώ ελικόπτερα πετούν πάνω από την περιοχή όπου εντοπίστηκε το επικίνδυνο υλικό.

Ο αποκαλούμενος «βαλκανικός αγωγός», ο οποίος αποτελεί προέκταση του «τουρκικού αγωγού», μέσω Βουλγαρίας μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Σερβία και την Ουγγαρία. Ο αγωγός αυτός αποτελεί την κυριότερη οδό προμήθειας αερίου για την Σερβία αλλά και για την Ουγγαρία, μιας και διακόπηκε η μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας.