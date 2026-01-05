Μενού

Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Εντολή για συλλήψεις όσων στήριξαν την αμερικανική επίθεση

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διατάζει συλλήψεις όσων φέρονται να στήριξαν την ένοπλη επίθεση και την ανατροπή του Μαδούρο.

Αστυνομία στην Βενεζουέλα
Αστυνομία στην Βενεζουέλα | Getty Images
Με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη χώρα και την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο διατάχθηκε η αστυνομία «να ξεκινήσει αμέσως» την έρευνα και να συλλάβει «όποιον εμπλέκεται στην προώθηση ή υποστήριξη της ένοπλης επίθεσης», σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το διάταγμα τέθηκε σε ισχύ από το Σάββατο, όμως μόλις σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο.
 

