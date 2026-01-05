Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Εντολή για συλλήψεις όσων στήριξαν την αμερικανική επίθεση

Με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη χώρα και την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο διατάχθηκε η αστυνομία «να ξεκινήσει αμέσως» την έρευνα και να συλλάβει «όποιον εμπλέκεται στην προώθηση ή υποστήριξη της ένοπλης επίθεσης», σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το διάταγμα τέθηκε σε ισχύ από το Σάββατο, όμως μόλις σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο.
- Η Μεγάλη Χίμαιρα: Δίχασαν οι έντονες ερωτικές σκηνές και η Όλγα Μαρκάτου «έκρινε» ξανά
- Ο δικαστής που φρέναρε τον Τραμπ και διορίστηκε από τον Κλίντον: Στα 92 του, αναλαμβάνει τη δίκη Μαδούρο
- Το λιτό αλλά συγκινητικό αντίο των Ράδιο Αρβύλα στον Γιώργο Παπαδάκη
- Το ChatGPT είναι ο νέος «γιατρός»: Εκατομμύρια στρέφονται στην AI για συμβουλές υγείας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.