Συναγερμός στη Γερμανία: Άνδρας κρατάει ομήρους δύο παιδιά - Τραυματίστηκε αστυνομικός από πυροβολισμό

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι γερμανικές αρχές στο Ντόρτμουντ, καθώς ένας άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε κατοικία στην περιοχή Χέχστεν, κρατώντας, σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, δύο μικρά παιδιά ως ομήρους.

Το περιστατικό ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης (02/06), όταν ο άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έφερε αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπέστη ελαφρά τραύματα.

Όπως μεταδίδει το WDR, η αστυνομία κάνει λόγο για «κατάσταση απειλής» στην περιοχή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται αρχικά να προκάλεσε επεισόδιο σε εστιατόριο, όπου απείλησε πελάτες και χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού, προτού διαφύγει με αυτοκίνητο.

Κατά την καταδίωξη από τις αστυνομικές δυνάμεις, φέρεται να πυροβόλησε από το όχημά του με όπλο μικρού διαμετρήματος, τραυματίζοντας τον αστυνομικό.

Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε δύο παιδιά και να οχυρώθηκε σε κατοικία, με την περιοχή να έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημες πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη ή την κατάσταση των ομήρων, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται.

