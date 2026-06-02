Μενού

Συναγερμός στη Γερμανία: Άνδρας κρατάει ομήρους δύο παιδιά - Τραυματίστηκε αστυνομικός από πυροβολισμό

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκονται οι γερμανικές αρχές στο Ντόρτμουντ, όπου ένας ένοπλος άνδρας φέρεται να κρατά δύο μικρά παιδιά ως ομήρους μέσα σε κατοικία.

Reader symbol
Newsroom
Γερμανία
Αστυνομία στη Γερμανία | Ap photos
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι γερμανικές αρχές στο Ντόρτμουντ, καθώς ένας άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε κατοικία στην περιοχή Χέχστεν, κρατώντας, σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, δύο μικρά παιδιά ως ομήρους.

Το περιστατικό ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης (02/06), όταν ο άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έφερε αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπέστη ελαφρά τραύματα.

Όπως μεταδίδει το WDR, η αστυνομία κάνει λόγο για «κατάσταση απειλής» στην περιοχή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται αρχικά να προκάλεσε επεισόδιο σε εστιατόριο, όπου απείλησε πελάτες και χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού, προτού διαφύγει με αυτοκίνητο.

Κατά την καταδίωξη από τις αστυνομικές δυνάμεις, φέρεται να πυροβόλησε από το όχημά του με όπλο μικρού διαμετρήματος, τραυματίζοντας τον αστυνομικό.

Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε δύο παιδιά και να οχυρώθηκε σε κατοικία, με την περιοχή να έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημες πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη ή την κατάσταση των ομήρων, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ