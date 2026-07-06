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Συναγερμός στη Γερμανία: Δύο νεκροί σε επεισόδιο με «πολλαπλούς πυροβολισμούς»

Οι νεκροί εντοπίστηκαν μπροστά από κτίριο πολυκατοικίας στην περιοχή Όφενμπουργκ της Γερμανίας, με τις συνθήκες θανάτου τους να μην έχουν διεκρινιστεί.

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Αστυνομία στη Γερμανία
Αστυνομία στη Γερμανία | EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μεγάλη επιχείρηση λαμβάνει χώρα στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας, μετά από πολλαπλούς πυροβολισμούς σε έναν δρόμο γεμάτο με πολυκατοικίες. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς. 

Όπως ενημερώνουν τα γερμανικά ΜΜΕ, στο σημείο έχασε τη ζωή του ένας άνδρας, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε. 

Ειδικότερα, η αστυνομία εντόπισε τον νεκρό άνδρα στο δρόμο, μπροστά από μία πολυκατοικία. Εκεί ήταν και η τραυματισμένη γυναίκα, που έσβησε στο νοσοκομείο. 

Ένα όπλο βρέθηκε κοντά στο σημείο, ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι Αρχές καθησυχάζουν το κοινό λέγοντας πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. 

Προς το παρόν, δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό, ούτε για το εάν αναζητείται κάποιος ύποπτος. 

Ο τόπος του εγκλήματος έχει αποκλειστεί και στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής για να εξετάσει το πτώμα του άνδρα. 

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