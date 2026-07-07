Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: «Βυθίστηκε» ουρανοξύστης 38 ορόφων - Εκκενώθηκαν κτίρια

Χάος επικράτησε σήμερα (7/7) σε δρόμους της Νέας Υόρκης καθώς, εν ώρα αιχμής, εκκενώθηκαν κτίρια μετά από καθίζηση σε ουρανοξύστη που γίνονταν εργασίες ανακαίνισης.

Από τύχη δεν καταγράφηκαν τραυματίες αλλά το κτίριο έπαθε σοβαρή ζημιά. Πρόκειται, για κτίριο 38 ορόφων, που βρίσκεται κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και την έδρα του ΟΗΕ, στέγαζε προηγουμένως τα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer και μετατρέπεται σε διαμερίσματα στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου ανάπλασης.

BREAKING: Manhattan Skyscraper in danger of COLLAPSE. Multiple buildings nearby have reportedly been EVACUATED.



The building is located on the corner of 42nd St and 2nd Avenue in Manhattan.



Video by Kevin RC Wilson | Licensing @FreedomNTV desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/hlWVcKfBre — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) July 7, 2026

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε ύστερα από πτώση τούβλων, όπως διευκρίνισε η υπηρεσία. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι δύο κολόνες είχαν παραμορφωθεί στον 21ο και 22ο όροφο. Τα πατώματα υπέστησαν καθίζηση μεταξύ του 21ου και του 26ου ορόφου.

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Κινητοποιήθηκαν περίπου 40 μονάδες, 130 πυροσβέστες και μέλη ιατρικών υπηρεσιών. Η Υπηρεσία Κτιρίων της Νέας Υόρκης ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι μηχανικοί της βρίσκονται στο σημείο για να ερευνήσουν τυχόν στατικά προβλήματα. Γειτονικά ξενοδοχεία, καταστήματα και διαμερίσματα εκκενώθηκαν, ενώ δρόμοι έκλεισαν για προληπτικούς λόγους. Οι αρχές προέτρεψαν τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το κτίριο και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Video shows two columns buckled inside a Midtown building under construction. Dozens were evacuated and multiple streets were closed at the height of rush hour. See the full story : https://t.co/lgH632z6TN pic.twitter.com/7eYIZtJNPI — PIX11 News (@PIX11News) July 7, 2026

Ο Έντι, ένας 28χρονος εργάτης οικοδομών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι απομακρύνθηκε από το εργοτάξιο. «Ήμουν κάτω και είδα τους πάντες να αρχίζουν να κατεβαίνουν. Μου είπαν ότι μια κολώνα είχε σπάσει», πρόσθεσε.