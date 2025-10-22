Συναγερμός στην Ευρώπη: 161.000 κότες θανατώνονται λόγω γρίπης των πτηνών

Οι ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν τη θανάτωση περίπου 161.000 κοτών σε ορνιθοτροφείο στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, μετά τον εντοπισμό εστίας γρίπης των πτηνών.

Στο πλαίσιο των μέτρων, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων γύρω από τη μονάδα, επηρεάζοντας άλλα 26 εκτροφεία της περιοχής. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Γεωργίας είχε διατάξει τους πτηνοτρόφους να κρατούν τα πτηνά σε κλειστούς χώρους.

Παράλληλα, το Βέλγιο ανακοίνωσε ότι από αύριο, 23 Οκτωβρίου, όλα τα πτηνά θα πρέπει να παραμένουν σε κλειστούς χώρους, μετά τον εντοπισμό εστίας του στελέχους H5N1 σε εκτροφείο Γάλλων. Ο Διεθνής Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (WOAH) ανέφερε ότι 319 πουλιά πέθαναν, ενώ τα υπόλοιπα 67.110 θα θανατωθούν.

Ανησυχία προκαλεί και η Σλοβακία, όπου εντοπίστηκε εστία σε φάρμα κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Εκεί, 27 πτηνά πέθαναν και θα σφαγιαστούν ακόμη 197 κότες, πάπιες και χήνες.

Η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών συνεχίζει να προβληματίζει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τους πτηνοτρόφους. Τα τελευταία χρόνια, εκατοντάδες χιλιάδες πτηνά έχουν θανατωθεί για προληπτικούς λόγους, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η αλυσίδα ανεφοδιασμού, να αυξάνονται οι τιμές των τροφίμων και να εντείνονται οι φόβοι για μια πιθανή νέα πανδημία.