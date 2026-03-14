Συναγερμός στην Ιαπωνία: Εκτοξεύθηκε πύραυλος από τη Βόρεια Κορέα

Eκτόξευση ενός πυραύλου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 14/03, προς τη θάλασσα από τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, με το Τόκιο να ανακοινώνει ότι πιθανό σενάριο αποτελεί να ήταν βαλλιστικός πύραυλος, καθώς οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα πραγματοποιούν στρατιωτικές ασκήσεις.

Η εκτόξευση του πυραύλου έγινε προς τη θάλασσα στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Βόρειας Κορέας, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας σε ένα σύντομο μήνυμα τους προς τους δημοσιογράφους. Δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι ο πύραυλος φαίνεται ότι έπεσε στη θάλασσα.

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας NHK μετέδωσε επικαλούμενο πηγές του υπουργείου Άμυνας ότι ο πύραυλος φαίνεται να έπεσε εκτός της ιαπωνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.

Παράλληλα, η Σεούλ και η Ουάσινγκτον πριν από πέντε ημέρες άρχισαν μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις, για τις οποίες δηλώνουν ότι έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, δοκιμάζοντας τον βαθμό ετοιμότητας κατά στρατιωτικών απειλών από τη Βόρεια Κορέα.

Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον προκειμένου να συζητήσουν τρόπους επανέναρξης του διαλόγου με τη Βόρεια Κορέα. Ο διάλογος αυτός έχει ανασταλεί από το 2019.