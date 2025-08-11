Μενού

Συναγερμός στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ: Έκρηξη σε χαλυβουργία με πολλούς τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε σε χαλυβουργική της US Steel, τραυματίζοντας πολλά άτομα.

Η χαλυβουργική της Πενσυλβάνια | AP
Πολλοί άνθρωποι φέρεται να τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη στο εργοστάσιο της U.S. Steel Clairton στην Πενσυλβάνια, μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS News.

Οι πρώτες αναφορές του συμβάντος στις αρχές έγιναν λίγο πριν τις 11.00 σήμερα (11/8), τοπική ώρα. Το υπουργείο Υγείας της κομητείας Αλεγκέινι έχει αναπτύξει στο σημείο ειδικούς και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα.

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο δήλωσε πως η τοπική κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με τοπικούς αξιωματούχους για τη διαχείριση του συμβάντος.

 

