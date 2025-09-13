Πολωνικά και συμμαχικά στρατιωτικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν το Σάββατο (13/09) για την προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας, λόγω αυξημένης απειλής από επιθέσεις με drones στην γειτονική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι πολωνικές αρχές.

Ως προληπτικό μέτρο, έκλεισε προσωρινά και το αεροδρόμιο της Λούμπλιν, στην ανατολική Πολωνία.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, η επιχείρηση διεξήχθη κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία για να «διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου της χώρας». Η κινητοποίηση αυτή ακολούθησε μόλις τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικών drones εντός του πολωνικού εδάφους, με την υποστήριξη αεροσκαφών από συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Το περιστατικό αναδεικνύει την αυξανόμενη ανησυχία για πιθανή επέκταση της σύγκρουσης της Ουκρανίας πέρα από τα σύνορά της, σε εδάφη κρατών-μελών του ΝΑΤΟ. Οι πολωνικές αρχές διαμηνύουν πως κάθε παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας θα αντιμετωπίζεται άμεσα και αποφασιστικά.

Με πληροφορίες από Reuters