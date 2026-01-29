Συναγερμός στην Τουρκία: Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια

Συναγερμός σήμανε στη Νικομήδεια της Τουρκίας την Πέμπτη (29/1), έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο διυλιστήριο TÜPRAŞ, στην περιοχή Κιορφέζ της επαρχίας Κοτζαελί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί να υψώνονται πάνω από τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, δημιουργώντας αποκοσμικές εικόνες στην περιοχή. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά που ακολούθησε την έκρηξη τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων, με τη συνδρομή και των ομάδων άμεσης επέμβασης της TÜPRAŞ.
Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Sabah, καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς σε κρίσιμες εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες.
Αν θέλεις, μπορώ να το κάνω πιο σύντομο, πιο δραματικό για breaking news ή απολύτως ουδέτερο τύπου πρακτορείου.
- Ένταση μεταξύ Αναστασοπούλου και Πορτοσάλτε: «Να τους καλέσεις στις εκπομπές σου και να τους ρωτήσεις, όχι εδώ»
- Συγκινεί ο Σάκης Αρναούτογλου: Το «ευχαριστώ» και η παράκληση στη μνήμη της μητέρας του
- Μηνυτήρια αναφορά για την τραγωδία στη «Βιολάντα»: Έρευνα για ευθύνες κράτους, και ιδιωτών
- Πώς θα γίνει η υποδοχή των επτά σορών από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο «Μακεδονία» - Η πομπή στην Τούμπα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.