Συναγερμός στην Τουρκία: Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια

Συναγερμός σήμανε στη Νικομήδεια της Τουρκίας την Πέμπτη (29/1), έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο διυλιστήριο TÜPRAŞ, στην περιοχή Κιορφέζ της επαρχίας Κοτζαελί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

TÜPRAŞ'tan açıklama:



“İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21:30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır.



Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal… https://t.co/iZ2D9OtzSN — Mynet (@mynet) January 29, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί να υψώνονται πάνω από τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, δημιουργώντας αποκοσμικές εικόνες στην περιοχή. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά που ακολούθησε την έκρηξη τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων, με τη συνδρομή και των ομάδων άμεσης επέμβασης της TÜPRAŞ.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Sabah, καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς σε κρίσιμες εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες.

