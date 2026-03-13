Συναγερμός στην Τουρκία: Σειρήνες ακούστηκαν στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ

Το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μεταδίδει ότι ακούστηκαν σειρήνες στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ, που χρησιμοποιείται από το NATO.
«Σειρήνες ακούστηκαν σήμερα στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας», ανέφερε τηλεγράφημα της αγγλόφωνης υπηρεσίας του πρακτορείου, χωρίς να διευκρινίσει τι ώρα συνέβη αυτό, ούτε να δώσει άλλες λεπτομέρειες.
Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχουν αναχαιτιστεί και καταστραφεί δυο πύραυλοι στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά.
- Ελένη Ζαρούλια: Πόσα χρόνια θα μείνει στη φυλακή η σύζυγος του χρυσαυγίτη Μιχαλολιάκου
- «75 άτομα με 45 κατοικίδια δεν μπορούμε να γυρίσουμε»: Ελληνίδα στο Ντουμπάι καταγγέλλει στο Reader
- Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Αγνώριστη σε νέα εμφάνιση με κοντά μαλλιά και άσπρα φρύδια
- Τηλεθέαση: Η ελληνική σειρά σε επανάληψη που άγγιξε διψήφιο στο Μακεδονία TV
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.