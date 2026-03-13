Μενού

Συναγερμός στην Τουρκία: Σειρήνες ακούστηκαν στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ

Σειρήνες ακούστηκαν στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, που χρησιμοποιείται από το NATO, όπως αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Aεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μεταδίδει ότι ακούστηκαν σειρήνες στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ, που χρησιμοποιείται από το NATO.

«Σειρήνες ακούστηκαν σήμερα στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας», ανέφερε τηλεγράφημα της αγγλόφωνης υπηρεσίας του πρακτορείου, χωρίς να διευκρινίσει τι ώρα συνέβη αυτό, ούτε να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχουν αναχαιτιστεί και καταστραφεί δυο πύραυλοι στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά.

