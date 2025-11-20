Συναγερμός στην Τσεχία: Συγκρούστηκαν τρένα - 45 τραυματίες

Δύο επιβατικά τρένα στην Τσεχία συγκρούστηκαν σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νοτίως της Πράγας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβάτες και από τα δύο τρένα.

Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Desítky záchranářů zasahují ve Zlivi u srážky osobního vlaku s rychlíkem.Velitel policie koordinuje práci místě desítky zraněných osob.Pomoc poskytují krizoví interventi.

Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.

Cestující z obou vlaků jsou evakuováni Probíhá triáž a ošetřování zraněných ve spolupráci se ZZS a Policií ČR.

Na místě jsou evakuační autobusy