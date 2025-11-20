Συναγερμός στην Τσεχία: Συγκρούστηκαν τρένα - 45 τραυματίες

Δύο επιβατικά τρένα στην Τσεχία συγκρούστηκαν σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Οι υπηρεσίες διάσωσης της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νοτίως της Πράγας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβάτες και από τα δύο τρένα.
Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.
Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.
- Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα - Παραβίασε τον μισό Κ.Ο.Κ.
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία στέλνει τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα
- Ο ψυχρός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας για τον Πειραιά, τα βιβλία που θα πουλήσει ο Τσίπρας και ο φευγάτος Διαμαντής
- Η πιο φρικτή πτώση σε καλλιστεία που έγινε ποτέ: Η Μις Τζαμάικα έπεσε από τη σκηνή στα Μις Υφήλιος - Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.