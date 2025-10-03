Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυρκαγιά μετά από έκρηξη στο διυλιστήριο της Chevron

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στο Ελ Σεγκούντο, κοντά στο Λος Άντζελες, όταν ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Chevron, έπειτα από αναφορές για ισχυρή έκρηξη γύρω στις 9:35 μ.μ. (τοπική ώρα).

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έσπευσαν άμεσα στο σημείο, επιχειρώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

BREAKING: Explosion, massive fire at Chevron oil refinery in El Segundo, California, just south of Los Angeles International Airport (LAX). pic.twitter.com/JCPa8hrOVA — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) October 3, 2025

Σύμφωνα με εικόνες που μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πυκνός μαύρος καπνός και πύρινες γλώσσες υψώθηκαν στον ουρανό, ορατές από αρκετές περιοχές του Λος Άντζελες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή εκκενώσεις. Ωστόσο, η αστυνομία και η υπηρεσία πολιτικής προστασίας κάλεσαν τους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατούν κλειστά τα παράθυρα, λόγω της επικινδυνότητας των καπνών.

Το διυλιστήριο του Ελ Σεγκούντο είναι ένα σημαντικό ενεργειακό εργοστάσιο στην Καλιφόρνια, καθώς προμηθεύει μεγάλο μέρος των υγρών ορυκτών καυσίμων της περιοχής- και η φωτιά ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην παραγωγή και στις προμήθειες καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ertnews.gr