Μενού

Συναγερμός στο Ανόβερο: Πυροβολισμοί με πολλούς τραυματίες

Από μια συμπλοκή δύο ομάδων φαίνεται να ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί και ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία στη Γερμανία
Αστυνομική επιχείρηση στη Γερμανία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Ανόβερο, όταν ξέσπασε ένοπλη συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων στην οδό Vahrenwalder Straße.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Hannoversche Allgemeine, αρκετά άτομα τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Η αστυνομία του Ανόβερου επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:25 (τοπική ώρα), ενώ οι συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ένας ύποπτος συνελήφθη στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών να συλλέγει στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη επίσημο απολογισμό των τραυματιών, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ