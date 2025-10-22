Συναγερμός στο Ανόβερο: Πυροβολισμοί με πολλούς τραυματίες

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Ανόβερο, όταν ξέσπασε ένοπλη συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων στην οδό Vahrenwalder Straße.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Hannoversche Allgemeine, αρκετά άτομα τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Η αστυνομία του Ανόβερου επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:25 (τοπική ώρα), ενώ οι συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ένας ύποπτος συνελήφθη στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών να συλλέγει στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη επίσημο απολογισμό των τραυματιών, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας.