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Συναγερμός στο Παρίσι εξαιτίας ενός ύποπτου αυτοκινήτου - Εκκένωσαν προάστιο της πόλης

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ύπαρξη ενός ύποπτου αυτοκινήτου στο προάστιο Σαρσέλ του Παρισιού, όπου ζει μία μεγάλη εβραϊκή κοινότητα.

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Newsroom
παρισι
Anadolu via Getty Images
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Περίπου 300 άνθρωποι εκκενώθηκαν προληπτικά από μία γειτονιά στο πολυπολυτισμικό προάστιο Σαρσέλ του Παρισιού, όπου ζει μία μεγάλη εβραϊκή κοινότητα, εξαιτίας ενός “ύποπτου” αυτοκινήτου κοντά στη συναγωγή της πόλης, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Ο Νουνιές, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFM, δήλωσε ότι το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με τον υπουργό βρίσκεται σε εξέλιξη μία έρευνα, ενώ ένα “στρατιωτικό όπλο” εντοπίστηκε στο όχημα.

Δεν έχει προσδιοριστεί το κίνητρο, αλλά ούτε και η ταυτότητα του υπόπτου.

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