Συναγερμός στο Παρίσι: Φωτιά σε βαν κοντά στο Μέγαρο Ματινιόν

Σε εγρήγορση τέθηκαν οι αστυνομικές Αρχές μετά από φωτιά, που εκδηλώθηκε σε βαν στο 7ο διαμέρισμα του Παρισιού, κοντά στο Μέγαρο Ματινιόν, το κτίριο όπου στεγάζονται τα πρωθυπουργικά γραφεία.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, γύρω στις 09:30, στην οδό Rue de Varenne, στο 7ο διαμέρισμα του Παρισιού, όπου ένα όχημα κοινής ωφέλειας έπιασε φωτιά. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, υπήρχαν φιάλες βενζίνης στο εσωτερικό του, γεγονός που προκάλεσε φόβους για έκρηξη, η οποία τελικά δεν έγινε.

Πυκνοί καπνοί, από τη φωτιά στο βαν στο Παρίσι, έγιναν διακριτοί κατά μήκος όλης της πόλης. Σε πολλά βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X, φαίνεται μαύρος καπνός να αναδύεται από την πλαϊνή πόρτα ενός λευκού βαν που ανήκει στην εταιρεία Cielis, υπεύθυνη για τον δημόσιο φωτισμό της γαλλικής πρωτεύουσας, το οποίο ήταν σταθμευμένο για παρέμβαση. Έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας.

Παρίσι: Οι πρώτες πληροφορίες για τη φωτιά

Μετά από επικοινωνία των γαλλικών μέσων ενημέρωσης με την Πυροσβεστικής, διαπιστώθηκε ότι οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε γειτονικά κτίρια και ότι η πυρκαγιά στο όχημα σβήστηκε γρήγορα. Σύμφωνα με τον πυροσβέστη που βρισκόταν στο σημείο, οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν στην πραγματικότητα εκρήξεις μικρών δοχείων αεροζόλ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο εξοπλισμός της εταιρείας που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση βραχυκυκλωμάτων έπιασε φωτιά και οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε όλο το όχημα. Μόνο η τέντα ενός τυροπωλείου στον δρόμο κάηκε ελαφρά, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Με πληροφορίες από Le Parisien