Συναγερμός στο Περού: Σεισμός 6,7 Ρίχτερ ταρακούνησε τη χώρα

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Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νότιο Περού την Πέμπτη, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Δεν έχουν υπάρξει άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ουπαουάτσο και σχεδόν 800 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Λίμα. Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 66 χιλιομέτρων.

Το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού υπολόγισε τη δύναμη του σεισμού σε 7,2 R.