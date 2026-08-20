Συναγερμός στο Περού: Σεισμός 6,7 Ρίχτερ ταρακούνησε τη χώρα

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νότιο Περού την Πέμπτη, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).
Δεν έχουν υπάρξει άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ουπαουάτσο και σχεδόν 800 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Λίμα. Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 66 χιλιομέτρων.
Το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού υπολόγισε τη δύναμη του σεισμού σε 7,2 R.
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