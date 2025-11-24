Μενού

Συναγερμός στο Τόκιο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - 2 τραυματίστηκαν σοβαρά

Συναγερμός στο Τόκιο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς.

τοκιο
Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Τόκιο | x.com/鳳凰資訊 PhoenixTV News
Αυτοκίνητο παρέσυρε δέκα πεζούς στην περιοχή Αντάτσι Γουάρντ του Τόκιο, με αποτέλεσμα δύο από αυτούς να τραυματιστούν σοβαρά.

Ο οδηγός αρχικά τράπηκε σε φυγή, αλλά αργότερα συνελήφθη, σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη δήλωση για το περιστατικό, αλλά ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ενημέρωση από εκπρόσωπό της το συντομότερο δυνατό.

Σημειώνεται ότι η σημερινή ημέρα είναι εθνική εορτή στην Ιαπωνία.

 

