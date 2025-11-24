Συναγερμός στο Τόκιο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - 2 τραυματίστηκαν σοβαρά

Αυτοκίνητο παρέσυρε δέκα πεζούς στην περιοχή Αντάτσι Γουάρντ του Τόκιο, με αποτέλεσμα δύο από αυτούς να τραυματιστούν σοβαρά.

Ο οδηγός αρχικά τράπηκε σε φυγή, αλλά αργότερα συνελήφθη, σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη δήλωση για το περιστατικό, αλλά ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ενημέρωση από εκπρόσωπό της το συντομότερο δυνατό.

Σημειώνεται ότι η σημερινή ημέρα είναι εθνική εορτή στην Ιαπωνία.

A car plowed into a sidewalk in Tokyo’s Adachi Ward, injuring over 10 people, including two seriously.



The driver fled the scene, and police have launched a manhunt. pic.twitter.com/MtAfJOIwp4 — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) November 24, 2025