Συναγερμός στο Τόκιο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - 2 τραυματίστηκαν σοβαρά

Αυτοκίνητο παρέσυρε δέκα πεζούς στην περιοχή Αντάτσι Γουάρντ του Τόκιο, με αποτέλεσμα δύο από αυτούς να τραυματιστούν σοβαρά.
Ο οδηγός αρχικά τράπηκε σε φυγή, αλλά αργότερα συνελήφθη, σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ.
Η αστυνομία δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη δήλωση για το περιστατικό, αλλά ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ενημέρωση από εκπρόσωπό της το συντομότερο δυνατό.
Σημειώνεται ότι η σημερινή ημέρα είναι εθνική εορτή στην Ιαπωνία.
