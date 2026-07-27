Συναγερμός στο Τορόντο: Πυροβολισμοί έξω από το Αμερικανικό Προξενείο

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε έξω από το Προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο του Τορόντο, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το Προξενείο των ΗΠΑ.

It's unclear if this shooting was also targeting the consualte as of right now, but police are actively investigating. pic.twitter.com/d89ps3oe3J — Ontario Proud (@ontarioisproud) July 27, 2026

Η αστυνομία εντόπισε κάλυκες στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου, ενώ ένα λευκό σεντάν εθεάθη να απομακρύνεται με ταχύτητα από το σημείο. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις και εγκληματολογικά κλιμάκια.

Οι αρχές εξετάζουν αν το προξενείο αποτελούσε τον άμεσο στόχο της επίθεσης. Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο κτίριο είχε δεχθεί πυρά και τον περασμένο Μάρτιο, σε ένα περιστατικό που είχαν αναλάβει οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας του Καναδά.