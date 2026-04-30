Σοκ έχει προκαλέσει περιστατικό που σημειώθηκε χώρα στον Σηκουάνα στο Παρίσι, όταν λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες έπεσε μέσα στον ποταμό, μετά από λάθος εκπαιδευόμενου οδηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα χτύπησε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο έπεσε επίσης στον ποταμό γύρω στις 10:30 π.μ. ώρα Ελλάδος σήμερα, το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου.

Μέσα στο λεωφορείο εκείνη την ώρα επέβαιναν τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, ενός εκπαιδευτή και δύο επιβατών, ενώ από όσα είνια μέχρι στιγμής γνωστά το αυτοκίνητο δεν φαίνεται να είχε επιβάτες.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη γέφυρα Draveil κοντά στην αποβάθρα Quai Jean-Pierre Timbaud, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Στο σημείο έσπευσε ομάδα δυτών, στήνοντας επιχείρηση διάσωσης των τεσσάρων επιβαίνοντων, καθώς αυτό άρχισε να βυθίζεται γρήγορα. Εικόνες κατέγραψαν το όχημα πλήρως βυθισμένο στο νερό, ενώ ένα σκούρο μπλε αυτοκίνητο επέπλεε λίγα μέτρα μακριά.

Ce jeudi vers 9h30, un bus est tombé dans la Seine au niveau de la commune de Juvisy (91). La personne au volant, qui serait un conducteur en formation, aurait commis une erreur de manipulation et 4 personnes se trouvaient à l’intérieur. Elles ont été secourues. pic.twitter.com/gVICDwLnIV — Franceat média (@Franceatpresso2) April 30, 2026

Οι δύτες διεξήγαν έρευνα προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι κανείς δεν είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό του οχήματος.

Η δήμαρχος του Juvisy, Lamia Bensarsa Reda, δήλωσε «συγκλονισμένη» από το ατύχημα, προσθέτοντας ότι ήταν η «χειρότερη μέρα» της ζωής της.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι μόλις βίωσα τη χειρότερη μέρα της ζωής μου. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα χάρη στην άμεση ανταπόκριση της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», δήλωσε επίσης μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

«Οι δημοτικοί αστυνομικοί μας βρίσκονται στο σημείο για να διατηρήσουν την κυκλοφορία, η οποία είναι πολύ επιβαρυμένη, όσο το δυνατόν πιο ομαλή γύρω από τις όχθες του Σηκουάνα», πρόσθεσε η Reda. Σε δελτίο τύπου, ανέφερε ότι ο οργανισμός Île-de-France Mobilités «ζητά από τον πάροχο υπηρεσιών του να ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια αυτού του ατυχήματος το συντομότερο δυνατό».