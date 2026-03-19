Συναγερμός ξανά στο Ακρωτήρι: «Σε εξέλιξη απειλή ασφαλείας, παραμείνετε στα σπίτια σας»

Συναγερμός ήχησε προ ολίγου στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, καθώς οι προειδοποιητικές σειρήνες κινδύνου άρχισαν να χτυπούν, ενώ προειδοποίηση ήρθε και στους κατοίκους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το sigmalive, στους κατοίκους ήρθε το εξής μήνυμα, λίγο μετά τις 17.00 σήμερα, αφού άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες, με τον συναγερμό να έχει ήδη λήξει:

«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου. Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».