«Σε μία-δύο εβδομάδες από τώρα θα γνωρίζουμε αν μπορούμε να δώσουμε λύση σε αυτόν τον τρομακτικό πόλεμο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της ιστορικής συνόδου με τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ τόνισε ότι «γνωρίζει ότι και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να βρεθεί μια λύση» στον πόλεμο της Ουκρανίας. «Έχουμε δύο μέρη που δηλώνουν πρόθυμα να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι είναι εφικτό, θα μπορέσουμε να σώσουμε χιλιάδες ζωές που χάνονται κάθε εβδομάδα», πρόσθεσε.

Κατά την έναρξη της συνόδου, μετά την «οικογενειακή φωτογραφία», ο Τραμπ είπε ότι μίλησε με τον Πούτιν το πρωί και θα επικοινωνήσει ξανά μαζί του μετά τη λήξη των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον. «Ισως να έχουμε μια σπουδαία, τριμερή συνάντηση στο μέλλον», είπε.

Τραμπ: Τι είπε για τους Ευρωπαίους ηγέτες

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε προσωπικά όλους τους παριστάμενους, χαρακτηρίζοντας «φίλους» του τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και «σπουδαία ηγέτιδα» την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Μιλώντας για τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι «κάνει εξαιρετική δουλειά» ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «είναι στο πλάι μου από την αρχή». Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, του είπε: «Έχεις μαυρίσει, σου πάει, θέλω κι εγώ τέτοιο μαύρισμα», για να συμπληρώσει ότι και αυτός κάνει «σπουδαία δουλειά». Για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι «είναι μια γυναίκα που τη σέβεται ο κόσμος», υπενθυμίζοντας την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πρόσφατα μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, ο Τραμπ είπε ότι «κάναμε σημαντικά βήματα» διαβεβαιώνοντας ότι «ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να δεχτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας». Η Ευρώπη θα σηκώσει μεγάλο βάρος αυτών των εγγυήσεων αλλά «και εμείς θα συμβάλλουμε στην ασφάλεια», πρόσθεσε, σημειώνοντας: «Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ποιος θα κάνει τι».

«Στόχος μας είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Όλοι θέλουμε ειρήνη διαρκείας, ίσως αυτό να συμβεί μετά τη σημερινή συνάντηση. Θέλω κατάπαυση του πυρός γιατί βάζει τέλος στους σκοτωμούς αλλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει για να έχουμε ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε, παραδεχόμενος ότι «αρχικά νόμιζε ότι ήταν απλό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία» αλλά τελικά το θέμα αποδείχτηκε πιο σύνθετο.

Τραμπ: «Θα φτάσουμε σε μια λύση σήμερα»

«Θα φτάσουμε σε μια λύση σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων ασφαλείας», επέμεινε.

Στη συνέχεια, πήραν τον λόγο οι ηγέτες της Ουκρανίας και των άλλων χωρών. Τις δηλώσεις τους μονοπώλησε το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, με τον Ζελένσκι να υπογραμμίζει ότι «είναι σημαντικό να δώσουν οι ΗΠΑ ηχηρό μήνυμα ότι είναι διατεθειμένες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας». Ο Ουκρανός πρόεδρος, όπως και η φον ντερ Λάιεν, τόνισαν ότι πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά που έχουν απαχθεί από την Ουκρανία και με την ευκαιρία αυτή ο Ζελένσκι ευχαρίστησε για άλλη μια φορά την πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό.

Τραμπ - Ζελένσκι: Οι απαντήσεις στους δημοσιογράφους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ενώπιον δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο πως θα έχει μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά το πέρας των συναντήσεών του στον Λευκό Οίκο.

«Θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία αμέσως μετά τις σημερινές συναντήσεις. Θα έχουμε ίσως, ή ίσως όχι, μια τριμερή συνάντηση», επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Είπε επίσης πως μόλις είχε μιλήσει με τον Πούτιν έμμεσα.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο Ζελένσκι, υποσχέθηκε δε πως οι ΗΠΑ «θα εμπλακούν» στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας.

«Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άμυνας, διότι είναι εκεί κάτω, είναι η Ευρώπη, όμως επίσης εμείς θα τους βοηθήσουμε. Θα εμπλακούμε», δήλωσε ενώπιον του Τύπου ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες που συνοδεύουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ επανέλαβε σήμερα πως εάν η συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τον Ουκρανό ομόλογό του πάει καλά, θα οργανώσει μία τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να τερματιστεί η σύρραξη στην Ουκρανία.

«Θα έχουμε μία συνάντηση. Πιστεύω πως εάν όλα πάνε καλά σήμερα, θα έχουμε μία τριμερή συνάντηση και πιστεύω πως θα υπάρξουν καλές πιθανότητες να μπει τέλος στον πόλεμο, όταν την κάνουμε», είπε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

Ο Τραμπ έκρινε πάντως σήμερα πως μια κατάπαυση του πυρός δεν είναι αναγκαία για να μπει τέλος στη σύρραξη.

«Δεν πιστεύω πως χρειάζεται μια εκεχειρία», δήλωσε.

«Γνωρίζω πως αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι καλό, όμως κατανοώ επίσης γιατί στρατηγικά μια χώρα ή μια άλλη δεν τη θέλουν».

Ερωτηθείς σχετικά με τι εγγυήσεις ασφαλείας χρειάζεται, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε: Τα πάντα.

Λίγο πριν, είπε πως είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο εκλογών σε ασφαλείς συνθήκες εάν ο πόλεμος στη Ρωσία τερματιστεί.

Ο Ζελένσκι δήλωσε: «Πρέπει να εργαστούμε στο κοινοβούλιο διότι κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν μπορείς να έχεις εκλογές», ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να έχουν μια δημοκρατική, ανοικτή, νόμιμη εκλογική αναμέτρηση.

Οι εκλογές στην Ουκρανία έχουν ανασταλεί αυτήν τη στιγμή λόγω του στρατιωτικού νόμου.

Τραμπ: Θα τηλεφωνήσω στον Πούτιν μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως σκοπεύει να τηλεφωνήσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σημερινών επαφών του στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες. Όπως αποκάλυψε, θα θέσει επί τάπητος την πιθανότητα διεξαγωγής τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή και των τριών ηγετών. «Με περιμένει για τηλεφώνημα μόλις τελειώσει η συνάντηση», ανέφερε ο Τραμπ. «Μπορεί να έχουμε τριμερή. Αν όχι, ο πόλεμος συνεχίζεται. Αν ναι, τότε υπάρχει καλή πιθανότητα — νομίζω καλή πιθανότητα — να τελειώσει», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η προοπτική άμεσης διαπραγμάτευσης σε κορυφαίο επίπεδο επανέρχεται, με τον Τραμπ να εμφανίζεται ως βασικός μεσολαβητής στην προσπάθεια κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο Ουκρανίας–Ρωσίας.

Τραμπ: Δεν αποκλείει αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

Σε μια δήλωση με ιδιαίτερο βάρος, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ειρήνης. Το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία βρέθηκε στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του στον Λευκό Οίκο με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αν και ο Τραμπ ανέφερε ότι η Ευρώπη θα έχει τον βασικό ρόλο στην παροχή εγγυήσεων, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και των ΗΠΑ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα υπάρξει πολλή βοήθεια».

Η στάση αυτή σηματοδοτεί πιθανή μετατόπιση από την προεκλογική του δέσμευση να κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από ξένες συγκρούσεις — μια δέσμευση που τον ανέδειξε στην εξουσία και που υποστηρίζεται ακόμη και από στελέχη της δικής του κυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δεν ανακοίνωσε καμία συγκεκριμένη απόφαση, ωστόσο η απροθυμία του να αποκλείσει ρητά το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής αφήνει ανοιχτό ένα νέο κεφάλαιο στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς ζήτησε να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία ώστε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός μέχρι την επόμενη, τριμερή συνάντηση. Για αυτήν την τριμερή συνάντηση, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι θα πρέπει να ακολουθήσει και μια πολυμερής επειδή «όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας μιλάμε για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «ιστορική» τη σημερινή ημέρα, σχολιάζοντας ότι η τριμερής είναι «το απολύτως λογικό επόμενο βήμα» που πρέπει να γίνει ενώ η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι αυτή η «πολύ σημαντική ημέρα σηματοδοτεί μια νέα φάση» επειδή «είμαστε όλοι εδώ μαζί ενωμένοι. Θα συζητήσουμε για πολύ σημαντικά θέματα, το πρώτο εκ των οποίων είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας στο πρότυπο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ και πώς δεν θα ξανασυμβεί τέτοιος πόλεμος».

«Πολύ θετικό βήμα» χαρακτήρισε τη σύγκληση μιας τριμερούς και ο Στουμπ, σημειώνοντας ότι «τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκε μεγαλύτερη πρόοδος απ’ όση είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια».