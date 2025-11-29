Μενού

Συνάντηση Ζελένσκι με Μακρόν στο Παρίσι τη Δευτέρα - Τι θα συζητήσουν

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε τελευταία φορά το Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου. Τι θα συζητήσουν οι ηγέτες της Γαλλίας και Ουκρανίας.

ζελενσκι μερτς ουκρανια
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Φρίντριχ Μερτς | AP
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Γάλλου προέδρου την ώρα που ο Ουκρανός ηγέτης βρίσκεται στην πιο δύσκολη πολιτική και στρατιωτική κατάσταση από την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν «τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη και το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τελευταία φορά το Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου.
 

