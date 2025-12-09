Μενού

Συνάντηση Ζελένσκι - Πάπα Λέοντα στη Ρώμη: «Ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος για ειρήνη» είπε ο Ποντίφικας

Στη Ρώμη βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όπου συναντήθηκε ήδη με τον Πάπα Λέοντα ενώ θα συνομιλήσει και με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Ζελένσκι - Πάπας
Ο Ζελένσκι με τον Πάπα Λέοντα | ΑΠΕ-ΜΠΕ/VATICAN MEDIA HANDOUT
Ο  Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε σήμερα (09/12) το πρωί με τον πάπα Λέοντα στην εξοχική κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, λίγο έξω από την Ρώμη ενώ το απόγευμα ο Ουκρανός πρόεδρος πρόκειται να γίνει δεκτός από την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση του Βατικανού, την οποία επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «κατά την εγκάρδια συνομιλία, με κύριο θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών αναφέρθηκε και πάλι στην ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος και επανέλαβε δυναμικά την προσδοκία να μπορέσουν, οι διπλωματικές πρωτοβουλίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, να οδηγήσουν σε διαρκή και δίκαιη ειρήνη».

«Παράλληλα, δεν έλειψε και αναφορά στο θέμα των αιχμαλώτων πολέμου και στην ανάγκη να επιτευχθεί η επιστροφή των μικρών Ουκρανών, στις οικογένειές τους» υπογραμμίζεται, τέλος, από το Βατικανό.

