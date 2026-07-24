Συνεχίζει τη διπλωματία με τον Τραμπ το Κρεμλίνο: Αναμονή για νέες προτάσεις των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ παρέχει οπλισμό στο Κίεβο, άλλοτε λέει ότι «τα πηγαίνει καλά ο Ζελένσκι» και άλλοτε ότι ο «ο Πούτιν είναι έξυπνος» και έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Η Μόσχα θεωρεί ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ είναι ειλικρινείς σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο, ανακοίνωσε σήμερα (24/7) ότι θα περιμένει από την Ουάσιγκτον να παρουσιάσει νέες προτάσεις, για τη λήξη της σύρραξης. Ωστόσο, η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμάει για να πετύχει τους στόχους της με στρατιωτικά μέσα, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ναι, (ο πόλεμος) δεν είναι η προτιμώμενη λύση, αλλά δεδομένης της απουσίας προοπτικών για ειρήνη, θα τον φέρουμε εις πέρας μέχρι το τέλος, μέχρι την απόλυτη νίκη. Ωστόσο, θα περιμένουμε νέες προτάσεις (από τις ΗΠΑ)», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης, ο οποίος τον ρώτησε αν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να περιμένει ακόμη περισσότερο μέχρι οι Αμερικανοί να παρουσιάσουν νέες ιδέες, ενώ οι προηγούμενες προσπάθειες είχαν αποτύχει.

Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν την επιθυμία του Κρεμλίνου να συνεχίσει τη διπλωματία με τον Τραμπ και να αποδώσει την ευθύνη στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας για την παράταση του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο μέσο του πέμπτου έτους διεξαγωγής του.

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«Οι Αμερικανοί -- ο πρόεδρος Τραμπ, οι διαπραγματευτές του -- είναι ειλικρινείς στην επιθυμία τους να διαμορφώσουν επιλογές αποδεκτές από όλους. Η επιλογή που πρότειναν έγινε αποδεκτή από εμάς, αλλά απορρίφθηκε από τους Ουκρανούς. Οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν να πείσουν τους Ουκρανούς... οι οποίοι υποκινούνταν από τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Πεσκόφ

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελευταίες επίσημες συνομιλίες Ρωσίας - ΗΠΑ - Ουκρανίας, ήταν τον Φεβρουάριο ενώ οι κορυφαίοι διπλωμάτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας συναντήθηκαν για λίγο στην Ασία αυτή την εβδομάδα. Η Ρωσία δηλώνει εδώ και εβδομάδες ότι είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους απεσταλμένους του Τραμπ για συνομιλίες στη Μόσχα, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί καμία ημερομηνία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αμφίβολη, καθώς «συνεχίζουν να τροφοδοτούν την Ουκρανία με όπλα» ενώ ταυτόχρονα δηλώνουν ότι επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου.

«Ωστόσο, πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη διττότητα στη στάση της κυβέρνησης Τραμπ όποτε αυτή συνάδει με τα συμφέροντά μας. Και η επιθυμία τους να διευκολύνουν μια ειρηνική λύση συνάδει απόλυτα με τα συμφέροντά μας», ανέφερε ο ίδιος.