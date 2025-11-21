Συνεχίζεται η φρίκη για 2.900 αγελάδες: Παραμένουν για 3η εβδομάδα εγκλωβισμένες σε πλοίο στην Τουρκία

Ένα πλοίο που μεταφέρει 2.901 αγελάδες από την Ουρουγουάη βρίσκεται εγκλωβισμένο για περισσότερες από τρεις εβδομάδες ανοιχτά των τουρκικών ακτών, αδυνατώντας να εκφορτώσει το φορτίο του λόγω διαφωνίας για τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά μεταξύ της εξαγωγικής εταιρείας και του εισαγωγέα.

Παρά τις επαφές των αρχών της Τουρκίας και της Ουρουγουάης, δεν κατέστη δυνατή η επίλυση της διαμάχης και το πλοίο ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής προς το Μοντεβιδέο, όπου αναμένεται να φτάσει στις 14 Δεκεμβρίου.

Ο διευθυντής Κτηνοτροφικών Υπηρεσιών του ουρουγουανικού υπουργείου Γεωργίας, Μαριάνο Ροντρίγκες, δήλωσε ότι τα ζώα «επιστρέφουν στην Ουρουγουάη, αλλά στη διάρκεια του ταξιδιού θα γίνει προσπάθεια να κατευθυνθούν σε άλλη αγορά».

Το Spiridon II, με σημαία Τόγκο και κατασκευασμένο το 1973, απέπλευσε από το Μοντεβιδέο στις 19 Σεπτεμβρίου με προορισμό την Τουρκία, μεταφέροντας ζώα για πάχυνση και αναπαραγωγή. Μετά την άφιξή του στο λιμάνι Μπαντίρμα στις 22 Οκτωβρίου, οι τουρκικές αρχές αρνήθηκαν την εκφόρτωση καθώς διαπιστώθηκε ότι 469 ζώα δεν διέθεταν ενώτια ή ηλεκτρονικά τσιπ, κάτι που ακύρωνε τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά.

Το πλοίο αγκυροβόλησε στη Θάλασσα του Μαρμαρά, όπου παρέμεινε χωρίς δυνατότητα εκφόρτωσης. Με την πάροδο των ημερών, η κατάσταση επιδεινώθηκε· οργανώσεις για την ευζωία των ζώων ανέφεραν υπερσυνωστισμό, ελλείψεις τροφής, κακό αερισμό και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ζώων. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 58 αγελάδες πέθαναν και περισσότερα από 50 μοσχάρια γεννήθηκαν σε ανθυγιεινές συνθήκες.

Το ουρουγουανό υπουργείο Γεωργίας επέμεινε ότι είχαν τηρηθεί όλες οι υγειονομικές προδιαγραφές, αποδίδοντας το πρόβλημα σε εμπορική διένεξη μεταξύ του εξαγωγέα και του εισαγωγέα. «Δεν πρόκειται για σύγκρουση μεταξύ κρατών», ανέφερε ο υπουργός Αλφρέντο Φράτι, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η υπόθεση πλήττει τη φήμη της χώρας ως εξαγωγέα ζώντων ζώων.

Η προοπτική παραμένει δυσοίωνη. Το Ίδρυμα Ευζωίας Ζώων της Ουρουγουάης σημειώνει ότι το Spiridon II έχει καταγραφεί με περισσότερες από 80 παραβάσεις σε προηγούμενους ελέγχους και δεν έχει άδεια μεταφοράς ζώων στην Ευρώπη, συνεχίζοντας όμως να δραστηριοποιείται σε χώρες με χαμηλότερα ρυθμιστικά πρότυπα. Εκπρόσωπος του Ιδρύματος ανέφερε ότι το πλοίο δεν διαθέτει επαρκείς ποσότητες ζωοτροφών και ότι είναι αμφίβολο αν τα ζώα θα φτάσουν ζωντανά στην Ουρουγουάη.

Η αξία του φορτίου εκτιμάται σε πάνω από 5 εκατ. δολάρια, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για τους Ουρουγουανούς εξαγωγείς. Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για τον κλάδο, καθώς –σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Κρέατος– η Ουρουγουάη έχει εξαγάγει φέτος περισσότερα από 315.000 ζώα, το υψηλότερο επίπεδο από το 2018, με έσοδα άνω των 322 εκατ. δολαρίων. Η Τουρκία απορροφά το 90% αυτών των εξαγωγών.