Συνεχίζεται το παραλήρημα περικοπών του Τραμπ: Παύει τη χρηματοδότηση των ΜΜΜ στο Σικάγο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πάγωσε τη χρηματοδότηση, ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για τις δημόσιες μεταφορές στο Σικάγο, στερώντας πόρους από άλλη μια πόλη που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς.

Ο διευθυντής προϋπολογισμού Ρας Βόουτ είπε ότι τα χρήματα, που προορίζονταν για τα εναέρια τρένα της πόλης, παρακρατούνται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα διανεμηθούν «μέσω συμβάσεων βασισμένων στη φυλή».

Η κυβέρνηση έχει πλέον παγώσει τουλάχιστον 28 δισεκ. δολάρια από τη χρηματοδότηση Δημοκρατικών πόλεων και Πολιτειών, κλιμακώνοντας την εκστρατεία του προέδρου που χρησιμοποιεί τις εξουσίες της για να τιμωρήσει τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Τραμπ: Όργιο αυθαιρεσίας για «μια χούφτα» ψήφους

Ο Τραμπ απειλεί επίσης ότι θα απολύσει και άλλους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, πέραν των 300.000 που θα απολυθούν φέτος ενώ μια πηγή του Λευκού Οίκου που μίλησε ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters είπε ότι δεκάδες υπηρεσίες έχουν ήδη υποβάλει σχέδια περικοπών του εργατικού δυναμικού τους.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επιτίθεται συχνά στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και απείλησε ότι θα αναπτύξει εκεί την Εθνοφρουρά.

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ.Μπ. Πρίτσκερ είναι ένας από τους κυριότερους επικριτές του Τραμπ και πιθανός υποψήφιος πρόεδρος με τους Δημοκρατικούς το 2028.

Πριν από πάγωμα της χρηματοδότησης του Σικάγο επιχειρήθηκε την Τετάρτη να σταματήσουν τα προγράμματα για τις δημόσιες μεταφορές στη Νέα Υόρκη –την Πολιτεία όπου εκλέγονται οι δύο κορυφαίοι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου– καθώς και τα προγράμματα πράσινης ενέργειας σε Δημοκρατικές Πολιτείες όπως η Καλιφόρνια και το Κολοράντο.

Ο Τραμπ «προσπαθεί να κερδίσει πολιτικά οφέλη αλλά αντιθέτως πλήττει την οικονομία μας και τους σκληρά εργαζόμενους πολίτες που βασίζονται στα δημόσια μέσα μεταφοράς», κατήγγειλε ο Πρίτσκερ.

Οι Δημοκρατικοί λένε ότι οι ενέργειες του Τραμπ ισοδυναμούν με εκβιασμό. «Όλοι μπορούν να αντιληφθούν τι είναι αυτοί οι απατεώνες», δήλωσε η γερουσιαστής της Ουάσινγκτον Πάτι Μάρεϊ.

Στην Ουάσινγκτον, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η δημοσιονομική παράλυση οδεύει προς το τέλος της. Η Γερουσία αναμένεται να ψηφίσει σήμερα δύο προτάσεις των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων, αλλά καμία δεν αναμένεται να περάσει.

Εάν το shutdown συνεχιστεί και για τέταρτη ημέρα αύριο Σάββατο, θα γίνει το πέμπτο μεγαλύτερο στην αμερικανική ιστορία. Το μεγαλύτερο, διάρκειας 35 ημερών, ήταν εκείνο του 2018-19, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης, της 15ης φοράς που συμβαίνει αυτό από το 1981, έχει ανασταλεί η πληρωμή των μισθών των περίπου 2 εκατομμυρίων ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Ωστόσο οι στρατιώτες, οι εργαζόμενοι στην ασφάλεια των αεροδρομίων και άλλο προσωπικό που θεωρείται «κρίσιμης» σημασίας, θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται.

Σήμερα, η κυβέρνηση δεν δημοσιοποίησε τη μηνιαία έκθεσή της για την απασχόληση, αφήνοντας τη Γουόλ Στριτ να εικάζει για το κατά πόσο είναι υγιής η αγορά εργασίας στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Αν παραταθεί το shutdown, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια των αεροσκαφών, να σταματήσει η παροχή επισιτιστικής βοήθειας για εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς και να κλείσουν τα ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι δεν θα λάβουν την προκαταβολή του μισθού τους στα μέσα Οκτωβρίου, εάν δεν επιλυθεί μέχρι τότε το πρόβλημα.