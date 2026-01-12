Συνεχίζονται οι φρικαλεότητες στον Ισημερινό: Κρέμασαν κεφάλια σε παραλία

Άκρως μακάβριο θέαμα σε παραλία του Ισημερινού όπου βρέθηκαν πέντε κεφάλια ανθρώπων να κρέμονται από σχοινιά. Η χώρα μαστίζεται από βία που συνδέεται με συμμορίες ναρκωτικών.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας έδειχναν τη ματωμένη σκηνή στο Πουέρτο Λόπεζ. Τα σχοινιά ήταν δεμένα σε ξύλινους πασσάλους στην παραλία.

Οι πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας κάνουν λόγο για σύγκρουση μεταξύ εγκληματικών ομάδων.

Δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών με συνδέσμους σε διεθνή καρτέλ δραστηριοποιούνται στην περιοχή και έχουν χρησιμοποιήσει ψαράδες και τα μικρά σκάφη τους για τις παράνομες δραστηριότητές τους, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η διαμάχη για την επικράτεια και τον έλεγχο των διαδρομών διακίνησης ουσιών έχει προκαλέσει βίαια επεισόδια σε ολόκληρη την επαρχία Μανάμπι, όπου βρίσκεται το Πουέρτο Λόπεζ.

Στην ίδια περιοχή, πριν από δύο εβδομάδες, είχαν λάβει χώρα δύο στυγερά εγκλήματα που είχαν ως αποτέλεσμα να δολοφονηθούν 12 άτομα.

Οι τοπικές Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε μία προσπάθεια να περιοριστεί το κύμα βίας.

Το 2025 ήταν η πιο βίαιη χρονιά που έχει καταγραφεί στον Ισημερινό, με περισσότερες από 9.000 ανθρωποκτονίες σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2023 με 8.248 θανάτους.