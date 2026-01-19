Μενού

Συνεχίζονται οι τριγμοί στη Βουλγαρία: Παραιτείται ο πρόεδρος - Σενάρια για νέο κόμμα

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (19/1) ότι θα παραιτηθεί, πυροδοτώντας εικασίες ότι θα σχηματίσει το δικό του κόμμα.

Reader symbol
Newsroom
Ο παραιτηθείς πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ
Ο παραιτηθείς πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ | Getty
  • Α-
  • Α+

Ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (19/1) ότι θα παραιτηθεί, πυροδοτώντας νέες εικασίες στη Βουλγαρία, ότι θα σχηματίσει το δικό του πολιτικό κόμμα μετά την παραίτηση της κυβέρνησης τον περασμένο μήνα.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ράντεφ ανακοίνωσε ότι η χώρα θα προχωρήσει στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών αφού τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της χώρας αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ