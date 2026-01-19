Συνεχίζονται οι τριγμοί στη Βουλγαρία: Παραιτείται ο πρόεδρος - Σενάρια για νέο κόμμα

Ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (19/1) ότι θα παραιτηθεί, πυροδοτώντας νέες εικασίες στη Βουλγαρία, ότι θα σχηματίσει το δικό του πολιτικό κόμμα μετά την παραίτηση της κυβέρνησης τον περασμένο μήνα.
Την περασμένη εβδομάδα ο Ράντεφ ανακοίνωσε ότι η χώρα θα προχωρήσει στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών αφού τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της χώρας αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων.
