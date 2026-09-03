Συνελήφθη 34χρονος στην Αθήνα - Εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα της INTERPOL Τουρκίας

Στη σύλληψη ενός 34χρονου υπηκόου Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι τουρκικές Αρχές, προχώρησαν οι αστυνομικοί χθες το μεσημέρι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σε περιοχή της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 34χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του, εκκρεμεί Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 34χρονος αναζητούνταν από τις τουρκικές Αρχές, προκειμένου να εκτίσει ποινή για τα αδικήματα της «διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος».

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.