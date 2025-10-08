Συνελήφθη ένα άτομο για τις φωτιές στο Λος Άντζελες: «Οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην πόλη»

Ένας ύποπτος που συνδέθηκε με τις φωτιές στο Παλισέιντς του Λος Άντζελες, οι «πιο καταστροφικές πυρκαγιές στα χρονικά της πόλης», συνελήφθη και σε βάρος του αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία, αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.

Η προσαγωγή μετετράπη σε σύλληψη την Τετάρτη, όπως μετέδωσε σχετικά το ABC News και το NBC Los Angeles, επικαλούμενα πηγές σχετικές με την επιβολή του νόμου στην πόλη της Καλιφόρνια.

Ο ύποπτος δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη, ενώ σε νεότερη συνέντευξη που θα δώσουν οι Αρχές του Λος Άντζελες, θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες ως προς το προφίλ του δράστη.

Από τις φωτιές στο Παλισέιντς, στο Λος Άντζελες, πέθαναν 12 άτοομα και ήταν από τις πυρκαγιές, που προκάλεσαν τεράστιες ζημιές, καθώς εκδηλώθηκαν μόλις στην αρχή της χρονιάς.