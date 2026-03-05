Συνελήφθη η Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στην Καλιφόρνια

Η ποπ σταρ Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) συνελήφθη εχθές στις 9:30 μ.μ. το βράδυ στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με την Daily Mail ο λόγος που «πιάστηκε» από τις αρχές, ήταν η παράνομη οδήγηση, υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην Καλιφόρνια έχει σοβαρές συνέπειες.

Οι αυστηροί νόμοι στην Καλιφόρνια

Όταν ένα άτομο κάνει οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην Καλιφόρνια, η άδεια οδήγησής του αναστέλλεται αυτόματα.

Υπάρχει επίσης πιθανότητα φυλάκισης, ενός υψηλού προστίμου άνω των 1.000 δολαρίων και υποχρεωτικά προγράμματα εκπαίδευσης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η πρώτη παράβαση συνήθως περιλαμβάνει τρία έως πέντε χρόνια αναστολής, 6μηνη αναστολή άδειας οδήγησης και περίπου έξι μήνες σχολικής φοίτησης.

Μόλις τον περασμένο μήνα, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εθεάθη πίσω από το τιμόνι του Mercedes SUV της να παραβιάζει τον νόμο με το κινητό της τηλέφωνο στο πρόσωπό της.

Στις 12 Φεβρουαρίου, φωτογραφήθηκε να κάνει βόλτες στο Λος Άντζελες ενώ φαινόταν να μιλάει στο τηλέφωνο, κάτι που είναι παράνομο στην Καλιφόρνια βάσει του νόμου.