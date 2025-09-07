Συνελήφθη μετά από έξι χρόνια οδηγός που «έτρεχε» με μονοθέσιο της Formula 1 στην Τσεχία

«Χειροπέδες» στον οδηγό, ο οποίος από το 2019 έχει εντοπιστεί να «τρέχει» σε διαφορετικούς αυτοκινητοδρόμους στην Τσεχία, με μονοθέσιο παρόμοιο αυτών της Formula 1, κατάφεραν να περάσουν οι Αρχές της χώρας.

Το κόκκινο αγωνιστικό αυτοκίνητο, με πλήρη διακόσμηση της Ferrari, ακολουθήθηκε μέχρι ένα ακίνητο στο χωριό Buk, περίπου 60 χιλιόμετρα (37 μίλια) νοτιοδυτικά της Πράγας, στην Τσεχία, μετά την τελευταία αναφορά στην αστυνομία.

Το πρωί της Κυριακής εμφανίστηκε ένα βίντεο που έδειχνε το χαρακτηριστικό αυτοκίνητο να κινείται στον αυτοκινητόδρομο D4 και να σταματά για βενζίνη. Ο οδηγός, ένας 51χρονος άνδρας, συνελήφθη στο σπίτι του και τέθηκε υπό κράτηση, αφού αρνήθηκε αρχικά να βγει από το όχημα.

Czech police finally catch up with 'phantom racing car driver' https://t.co/DepW3tuB4S — BBC News (World) (@BBCWorld) September 7, 2025

Βίντεο που τραβήχτηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης τον έδειχνε να κάθεται στο αυτοκίνητό του μπροστά από το γκαράζ του, να διαπληκτίζεται με τους αστυνομικούς και να τους λέει ότι παραβίαζαν ιδιωτική ιδιοκτησία.

Τελικά, υπέκυψε και συμφώνησε να μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση, φορώντας ακόμα την κόκκινη στολή και το κράνος του οδηγού αγώνων.

Σύμφωνα με μεταγενέστερες αναφορές των μέσων ενημέρωσης, αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση όταν έφτασε εκεί.

Ένας άνδρας που ταυτοποιήθηκε ως ο γιος του δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το σπίτι είχε περικυκλωθεί από δεκάδες περιπολικά και ένα ελικόπτερο, σε μια ενέργεια που χαρακτήρισε ως δυσανάλογη αντίδραση «σε μια υποτιθέμενη τροχαία παράβαση που διαπράξαμε».

Εντόπισαν το όχημα και ανέκριναν τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος αρνήθηκε ότι το οδήγησε ποτέ στον αυτοκινητόδρομο. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που συνέλαβε η αστυνομία.

Επειδή ο οδηγός φορούσε κράνος στα βίντεο και τις φωτογραφίες, δεν ήταν δυνατό να ταυτοποιηθεί και η αστυνομία δεν μπόρεσε να προχωρήσει περαιτέρω την υπόθεση. Το όχημα έχει συχνά περιγραφεί ως «αυτοκίνητο Ferrari Formula 1».

Με πληροφορίες από ΒΒΨ