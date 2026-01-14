Συνελήφθη ο Κίφερ Σάδερλαντ κατηγορούμενος για επίθεση σε οδηγό

Ο ηθοποιός Κίφερ Σάδερλαντ συνελήφθη τη Δευτέρα (12/01) στο Λος Άντζελες, κατηγορούμενος για επίθεση σε οδηγό ταξί.

Ο Χολιγουντιανός αστέρας συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα καθώς φαίνεται ότι μπήκε μέσα στο όχημα, επιτέθηκε σωματικά στον οδηγό και, στη συνέχεια, εξαπέλυσε «απειλές σε βάρος του θύματος», όπως αναφέρει το CNN.

Ο οδηγός δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια μετά το περιστατικό.

Ο Σάδερλαντ κρατήθηκε για μερικές ώρες και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 50.000 δολαρίων. Αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 2 Φεβρουαρίου.

Η πλευρά του αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για το συμβάν.

Σημειώνεται πως ο ηθοποιός, γιος του επίσης καλλιτέχνη Ντόναλντ Σάδερλαντ, είχε συλληφθεί και φυλακιστεί το 2007, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης. Είχε καταδικαστεί και το 2004 με την ίδια κατηγορία, ενώ υπήρξαν διάφορα, ανάλογα, περιστατικά και τη δεκαετία του 1990.