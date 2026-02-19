Συνελήφθη ο έκπτωτος πρίγκιπας της Βρετανίας Άντριου για την εμπλοκή του στην υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ συνελήφθη ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταφέρει το BBC.

Κατά την ίδια πηγή, αστυνομικοί έφτασαν νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (19/02), στο οίκημά του στο Νόρφολκ.

Οι ραγδαίες εξελίξεις έρχονται μετά την ανακοίνωση της Αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση ότι εξετάζει μια καταγγελία σχετικά με την φερόμενη κοινοποίηση εμπιστευτικού υλικού από πλευράς του στον παιδοβιαστή Τζέφρι Επστάιν.

Ο 66χρονος έχει αρνηθεί, επανειλημμένα, πως έχει παραβεί τον νόμο.

Στην ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει πως «συλλάβαμε έναν άνδρα στο Νόρφολκ, με την υποψία της ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα και κάνουμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπερκσάιρ και τον Νόρφολκ».

Ο Άντριου παραμένει υπό κράτηση, κατά την ίδια πηγή, που, ωστόσο, δεν τον κατονομάζει.

«Μετά από μια ενδελεχή αξιολόγηση, έχουμε ξεκινήσει έρευνα σχετικά με αυτόν τον ισχυρισμό περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας καθώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση αυτού του φερόμενου αδικήματος. Κατανοούμε το σημαντικό δημόσιο συμφέρον σε αυτήν την υπόθεση και θα παρέχουμε ενημερώσεις την κατάλληλη στιγμή» είπε ο υπαρχηγός της αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται πως ο Άντριου έχασε τα βασιλικά του αξιώματα, με απόφαση του βασιλιά Καρόλου, και λογίζεται πλέον ως απλός πολίτης.

Το όνομά του φιγουράρει σε πολλές από τις σελίδες του φακέλου Επστάιν και ήταν το πρόσωπο που είχε καταγγείλει δημόσια η Βιρτζίνια Τζιούφρε για κακοποίησή της. Ο ίδιος είχε αρνηθεί, και τότε, τις κατηγορίες.