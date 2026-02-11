Μενού

Συνελήφθη πιλότος που φέρεται να βίαζε ανήλικα - Πλήρωνε τις γιαγιάδες τους για να παίρνει «άδεια»

Η αστυνομία της Βραζιλίας προχώρησε στη σύλληψη πιλότου, ο οποίος φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά για χρόνια ανήλικα παιδιά, παίρνοντας «άδεια» από τις γιαγιάδες τους.

Δημοτική αστυνομία της Βραζιλίας
Ομοσπονδιακή Aστυνομία της Βραζιλίας | Shutterstock
Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η αποκάλυψη πως ένας 60χρονος πιλότος φέρεται να ήταν αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων και διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Οι αρχές προχώρησαν, μάλιστα, σε μια κινηματογραφική σύλληψη  του Σέρτζιο Αντόνιο Λόπεζ, μέσα στο αεροπλάνο, την ώρα που ετοιμαζόταν να μπει στο πιλοτήριο, με προορισμό το Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 60χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικες ταυτότητες προκειμένου να επισκέπτεται ξενοδοχεία, στα οποία πήγαινε ανήλικα και κακοποιούσε σεξουαλικά

Παράλληλα, ο πιλότος λάμβανε φωτογραφίες των θυμάτων από τις μητέρες και τις γιαγιάδες τους, ενώ εξασφάλιζε την «άδειά» τους με χρήματα, φάρμακα και συσκευές όπως τηλεοράσεις, ή τους πλήρωνε το ενοίκιο.

Ανάμεσα στα θύματά του ήταν και τρεις αδελφές ηλικίας 18, 12 και 10 ετών τις οποίες φέρεται να κακοποιούσε κατ΄ εξακολούθηση.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο κινητό του, εντοπίστηκαν εικόνες παιδικής πορνογραφίας, τις οποίες οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι έστελνε και σε άλλα άτομα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία Fasten Your Seatbelts (Δέστε τις ζώνες σας), εκτός από τον πιλότο συνελήφθησαν η γιαγιά των τριών κοριτσιών, αλλά και η μητέρα μιας 11χρονης, την οποία έπιασαν επ΄ αυτοφώρω ενώ αποθήκευε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

