Συνελήφθη στο Μεξικό ο διαβόητος «Greken»: Ποιος είναι ο Έλληνας μαφιόζος, φόβος και τρόμος στη Σουηδία

Ο διαβόητος «Greken» ή «Έλληνας», αρχηγός σουηδικής συμμορίας και ένας ακόμη άνδρας, για τον οποίο υπάρχουν υποψίες πως διαχειριζόταν οικονομικές υποθέσεις του, συνελήφθησαν στη μεξικανική λουτρόπολη Κανκούν, κατόπιν αιτήματος της Europol, όπως ανακοίνωσε χθες Σάββατο (11/10) η μεξικανική κυβέρνηση.

Δελτίο Τύπου της ομοσπονδιακής γραμματείας του υπουργείου Ασφαλείας διευκρινίζει πως πρόκειται για τον «Μίκαελ ‘Ν.’», που φέρεται να είναι «ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης» και να ενέχεται σε βίαιες ενέργειες και διακίνηση ναρκωτικών.

Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως πρόκειται για τον Μίκαελ-Μιχάλη Άλστρεμ-Τενέζο, φερόμενο ως επικεφαλής της σουηδικής συμμορίας «Ντάλεν», η οποία ενέχεται ιδίως στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Τενέζος καταζητείται από τη σουηδική αστυνομία για την «εμπλοκή του σε υποθέσεις εμπορίας όπλων, εμπορίας ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος», συνεχίζει η ανακοίνωση του υπουργείου Ασφαλείας, που δεν διευκρινίζει την εθνικότητά του.

Ο «Μίκαελ ‘Ν.’» συνελήφθη ενώ κινείτο με αυτοκίνητο σε δρόμο μαζί με τον φερόμενο συνεργό του. Στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν «πολλές δόσεις ναρκωτικών».

Οδηγήθηκε σε κέντρο κράτησης ενόψει της μεταγωγής του φρουρούμενου στην Ευρώπη και την «παράδοσή του στη σουηδική αστυνομία», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο άλλος συλληφθείς παραδόθηκε στη μεξικανική εισαγγελία.

Ποιος είναι ο ξακουστός «Greken»: Αντί για αστέρας του χόκεϊ, μαφιόζος

Η Σουηδία τα τελευταία χρόνια μαστίζεται από τον πόλεμο των συμμοριών που θέλουν το κουμάντο στα ναρκωτικά. Η εγκληματική οργάνωση Foxtrot του Ράβα Ματζίντ ή αλλιώς «κουρδική αλεπού», βρίσκεται πίσω από ένοπλες συγκρούσεις και βομβιστικές επιθέσεις κυρίως στη Στοκχόλμη και την Ουψάλα. Ιδιαίτερο στοιχείο στα χτυπήματα αυτά είναι ότι κατά κύριο λόγο εκτελούνται από παιδιά που έχουν στρατολογηθεί. Στόχος; Το μονοπώλιο στα ναρκωτικά και σε διάφορες άλλες εγκληματικές οργανώσεις.

Μίκαελ Τενέζος

Η Foxtrot διασπάστηκε και εκ των έσω σχηματίστηκε μία δεύτερη συμμορία, επικεφαλής της οποίας είναι ο «Greken». Ο Μίκαελ Τενέζος, γιος Ελλήνων μεταναστών. Υπό άλλες συνθήκες θα μιλούσαμε για έναν αστέρα στο χόκεϊ, ωστόσο ο «Greken» επέλεξε τον δρόμο της παραβατικότητας. Πλέον, είναι ο ηγέτης της συμμορίας Ντάλεν, η οποία συγκρούεται σφοδρά με την Foxtrot του Ράβα Ματζίντ.

Ράβα Ματζίντ.

Ο Ράβα είναι κι αυτός μετανάστης στη Σουηδία. Γεννήθηκε από γονείς από το Ιρακινό Κουρδιστάν, έχει μεγαλώσει στην Ουψάλα της Σουηδίας όπου μετανάστευσαν οι γονείς του, όταν ήταν βρέφος μόλις ενός μήνα και έχει σουηδική υπηκοότητα.

Ο Τενέζος είναι μόλις 27 ετών αλλά έχει... προλάβει να καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα περί όπλων και ναρκωτικών και έχει εμπλακεί σε συγκρούσεις που η αστυνομία συνδέει με θανατηφόρους πυροβολισμούς τα τελευταία χρόνια.

Όπως σημειώνει η expressen.se, πριν από μερικά χρόνια ήταν ένα πολλά υποσχόμενο ταλέντο στο χόκεϊ. Στη Στοκχόλμη έπαιζε για τους συλλόγους Spånga IS, Huddinge IK και Nacka HK.

«Ήταν υπέροχος, νομίζω ότι θα είχε πάει μακριά αν συνέχιζε», λέει πρώην συμπαίκτης του. Κύκλοι μάνατζερ που τον είχαν σημειώσει στο μπλοκάκι τους τον περιγράφουν «γρήγορο με πολύ καλή τεχνική». «Ήταν πολύ καλός παίκτης χόκεϊ σε αυτή την ηλικία, κορυφαίος, ένας ηγέτης» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ο αρχηγός από τα junior days, στο χόκεϊ της Στοκχόλμης, θυμάται τον Τενέζο ως έναν τύπο που άκουγε στην προπόνηση και συμπεριφερόταν σωστά στον πάγο. Όταν συνειδητοποίησε ότι είναι ο ίδιος τύπος που συνδέεται τώρα με το κύμα βίας, σοκαρίστηκε. «Για μένα είναι εντελώς αδιανόητο».

Όλοι τους όμως είχαν μία πρώιμη ανησυχία για το τι έκανε έξω από τον πάγο.«Ήταν ένας τύπος που πήρε την κατάσταση στα χέρια του, ο κόσμος τον σεβόταν. Ήταν γνωστό ότι έκανε παρέα με λάθος κύκλους ακόμα και μικρός», λέει πρώην συμπαίκτης του.

Οι βαθμοί δεν ήταν αρκετοί για μπει σε ελίτ γυμνάσιο, ο Τενέζος μετακόμισε στο Κράμφορς για να προσπαθήσει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο, πιο επαγγελματικά με το χόκεϋ. Τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά.

Σπάνια συναναστρεφόταν με τους συμπαίκτες του έξω από τον πάγο και η απουσία από το σχολείο γινόταν ολοένα και πιο αισθητή: «Πήρε τον κατήφορο τότε», λέει ένας παίκτης. «Ήρθε στην προπόνηση αλλά μετά δεν τον είδαμε πολύ. Όταν τον είδαμε ξανά, ήταν με μια συμμορία. Αυτούς που είχαν παραστρατήσει».

Οι κάκιστοι βαθμοί και οι απουσίες του, έφεραν σαν αποτέλεσμα την αποβολή του. Έπαιξε μερικά παιχνίδια για μια ομάδα στη Στοκχόλμη και στη συνέχεια...εξαφανίστηκε από τον κόσμο του χόκεϊ.