Συνελήφθη συνεργάτης της πολιτικής αεροπορίας για απειλές κατά του Τραμπ

Ένας εξωτερικός συνεργάτης της Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας στο Νιου Χάμσαϊρ κατηγορείται ότι απείλησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.
Ο Ντιν ΝτελεΚιάιε από την πόλη Νάσουα συνελήφθη τη Δευτέρα και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για αποστολή απειλής μέσω διαπολιτειακής επικοινωνίας.
Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία, ο κατηγορούμενος τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη FAA, αφού φέρεται να χρησιμοποίησε τον υπηρεσιακό του υπολογιστή για αναζητήσεις που σχετίζονταν με απόπειρες δολοφονίας.
Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο Λευκός Οίκος έλαβε στις 21 Απριλίου email που αποδίδεται στον ίδιο, στο οποίο φέρεται να δήλωνε ότι σχεδίαζε να «εξουδετερώσει» τον Τραμπ.
Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
