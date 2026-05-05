Δραματική τροπή παίρνει η υπόθεση του αιματηρού περιστατικού με πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που έχει χάσει το μοναχοπαίδι του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό οδηγό που είχε εμπλακεί στη σύγκρουση.

Ο άνδρας φέρεται να παραδόθηκε πριν λίγη ώρα στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παρέδωσε και το όπλο του.

Πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό μέσο αναφέρουν ότι το απόγευμα της Τρίτης του έκλεισε το δρόμο με το αυτοκίνητο, στην περιοχή της Αμμουδάρας. Ο νεαρός οδηγός αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, προσπάθησε να διαφύγει και άρχισε να τρέχει. Ο 54χρονος έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές.