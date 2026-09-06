Συντριβή αεροσκάφους της Amazon στις ΗΠΑ - Βίντεο από το σημείο της πρόσκρουσης

Αεροσκάφος μεταφοράς εμπορευμάτων της Amazon συνετρίβη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι στη Φλόριντα σήμερα, Κυριακή (06/09) το απόγευμα.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν πυκνά σύννεφα καπνού να περιβάλλουν ένα αεροσκάφος τύπου Boeing που φέρει το βέλος της Amazon στην ουρά του.

Un avión de carga Boeing 767-300 de Amazon Prime Air se salió de la pista y se incendió este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) .



El vuelo 2I7598, operado por 21 Air, cubría la ruta San Juan, Puerto Rico - Miami .



📌 Impacto inmediato:



Pista sobrepasada: La… pic.twitter.com/spRpayTeny — IVAN MERCADO (@IvanMercadoNews) September 6, 2026

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχουν θύματα, αλλά οι λεπτομέρειες σχετικά με τραυματισμούς ή θανάτους παρέμειναν ασαφείς.

Το αεροπλάνο αναφέρθηκε ότι πετούσε για την Amazon Prime Air.

Η Ομοσπονδιακή Αρχή Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑΣ επιβεβαίωσε τη συντριβή σε δήλωση προς τον Guardian, λέγοντας: «Η πτήση 7598 της 21ης ​​Air πέρασε τον διάδρομο μετά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι γύρω στις 2 μ.μ. τοπική ώρα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Το αεροσκάφος μεταφοράς εμπορευμάτων Boeing 767-300 αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Η FAA θα κάνει έρευνα».

Λόγω του περιστατικού, έχει εκδοθεί απαγόρευση πτήσεων, με αποτέλεσμα να αναφέρονται προβλήματα στο σημείο.