Συντριβή αεροσκάφους της Amazon στις ΗΠΑ - Βίντεο από το σημείο της πρόσκρουσης

Αεροσκάφος μεταφοράς εμπορευμάτων της Amazon συνετρίβη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι στη Φλόριντα σήμερα, Κυριακή (06/09) το απόγευμα.
Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν πυκνά σύννεφα καπνού να περιβάλλουν ένα αεροσκάφος τύπου Boeing που φέρει το βέλος της Amazon στην ουρά του.
Ανεπιβεβαίωτες αναφορές υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχουν θύματα, αλλά οι λεπτομέρειες σχετικά με τραυματισμούς ή θανάτους παρέμειναν ασαφείς.
Το αεροπλάνο αναφέρθηκε ότι πετούσε για την Amazon Prime Air.
Η Ομοσπονδιακή Αρχή Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑΣ επιβεβαίωσε τη συντριβή σε δήλωση προς τον Guardian, λέγοντας: «Η πτήση 7598 της 21ης Air πέρασε τον διάδρομο μετά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι γύρω στις 2 μ.μ. τοπική ώρα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Το αεροσκάφος μεταφοράς εμπορευμάτων Boeing 767-300 αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Η FAA θα κάνει έρευνα».
Λόγω του περιστατικού, έχει εκδοθεί απαγόρευση πτήσεων, με αποτέλεσμα να αναφέρονται προβλήματα στο σημείο.
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