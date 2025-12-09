Συνετρίβη ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος βορειοανατολικά της Μόσχας: Νεκρά τα μέλη του πληρώματος

Νεκρά είναι τα μέλη του πληρώματος ενός ρωσικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροπλάνου An-22 που συνετρίβη στην περιοχή Ιβάνοβο βορειοανατολικά της Μόσχας όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών.
Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο χωριό Ιβάνκοβο.
Η Επιτροπή δεν ανέφερε πόσοι άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε ανακοίνωσή του νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τόνισε πως «στη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης, έπειτα από εργασίες επιδιόρθωσης, ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος An-22 συνετρίβη, το αεροσκάφος έπεσε σε ακατοίκητη ζώνη».
Νωρίτερα, μη κατονομαζόμενη πηγή των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS πως επτά άνθρωποι μπορεί να επέβαιναν στο αεροσκάφος.
Προσώρας οι ρωσικές αρχές δεν έχουν πει αν το συμβάν μπορεί να συνδέεται με την ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία.
