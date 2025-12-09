Μενού

Συνετρίβη ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος βορειοανατολικά της Μόσχας: Νεκρά τα μέλη του πληρώματος

Ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη βορειοανατολικά της Μόσχας με συνέπεια να σκοτωθούν τα μέλη του πληρώματος.

Αεροπλάνο - Ρωσία
Ρωσικό μεταγωγικό αεροπλάνο Αn 22 | Shutterstock
Νεκρά είναι τα μέλη του πληρώματος ενός ρωσικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροπλάνου An-22 που συνετρίβη στην περιοχή Ιβάνοβο βορειοανατολικά της Μόσχας όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο χωριό Ιβάνκοβο.

Η Επιτροπή δεν ανέφερε πόσοι άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σε ανακοίνωσή του νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τόνισε πως «στη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης, έπειτα από εργασίες επιδιόρθωσης, ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος An-22 συνετρίβη, το αεροσκάφος έπεσε σε ακατοίκητη ζώνη».

Νωρίτερα, μη κατονομαζόμενη πηγή των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS πως επτά άνθρωποι μπορεί να επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Προσώρας οι ρωσικές αρχές δεν έχουν πει αν το συμβάν μπορεί να συνδέεται με την ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία.

