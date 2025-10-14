Σύννεφα στη συμφωνία ειρήνης: Το Ισραήλ κρατά κλειστή τη Ράφα - «Η Χαμάς την παραβιάζει»

Οι μαχητές της Χαμάς ενίσχυσαν τον έλεγχό τους στη Γάζα την Τρίτη (14/10), έπειτα από δημόσιες εκτελέσεις ανδρών που κατηγορήθηκαν για συνεργασία με το Ισραήλ, αψηφώντας τη θέση του Ισραήλ ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τερματιστεί – σύμφωνα με το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – έως ότου οι μαχητές αφοπλιστούν.

Το ισραηλινό κανάλι 13 μετέδωσε ότι το Ισραήλ αποφάσισε να περικόψει σημαντικά την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, εξαιτίας της μη παράδοσης των σορών των ομήρων που παραμένουν στο παλαιστινιακό έδαφος.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το Ισραήλ αποφάσισε επίσης να μην ανοίξει το πέρασμα της Ράφα αύριο (15/10), σε μια κίνηση που θεωρείται νέα κλιμάκωση στο ζήτημα της ανθρωπιστικής πρόσβασης και της εφαρμογής των όρων της εκεχειρίας, καθώς συνεχίζονται οι εντάσεις γύρω από την παράδοση ομήρων και σορών.

Διαβάστε ακόμα: Γάζα: Πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί από Ισραηλινές Δυνάμεις - Αναλυτές αμφισβητούν την εκεχειρία Τραμπ

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε αργά το βράδυ της Δευτέρας(13/10), φαίνονται ένοπλοι της Χαμάς να σέρνουν επτά άνδρες κάνοντας έναν κύκλο και να τους αναγκάζουν να γονατίσουν και να τους εκτελούν εν ψυχρώ. Πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού.

Hamas carries out public executions just hours after signing peace treaty with Israel https://t.co/wxZSLgmm97 pic.twitter.com/XFM6LvSfsN — New York Post (@nypost) October 14, 2025

Κάτοικοι της Γάζας ανέφεραν ότι οι μαχητές εμφανίζονται πλέον ανοιχτά στους δρόμους, κυρίως κατά μήκος των διαδρομών από όπου διέρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια. Παλαιστινιακές πηγές ασφαλείας σημείωσαν ότι τις τελευταίες ημέρες δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε συγκρούσεις μεταξύ μελών της Χαμάς και αντιπάλων φατριών.

Αν και οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τις αστικές περιοχές της Γάζας στο πλαίσιο της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα, επιθέσεις με drones σκότωσαν πέντε ανθρώπους που είχαν πάει να ελέγξουν τα σπίτια τους σε προάστιο της πόλης, ενώ αεροπορικό πλήγμα κοντά στη Χαν Γιούνις προκάλεσε τον θάνατο ενός ακόμη ατόμου και τον τραυματισμό ενός δεύτερου, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας, ενώ ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι άνοιξε πυρ εναντίον ανθρώπων που παραβίασαν τη γραμμή της ανακωχής και αγνόησαν τις προειδοποιήσεις να απομακρυνθούν.

Διαβάστε ακόμα: Η συμφωνία για τη Γάζα εγείρει τρία μεγάλα ερωτήματα που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα

Οι δυσκολίες του σχεδίου Τραμπ

Η επανεμφάνιση και η ενίσχυση της Χαμάς στη Γάζα, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες εστίες βίας, αναδεικνύουν τα σοβαρά εμπόδια που αντιμετωπίζει η πρωτοβουλία ειρήνης του Τραμπ, παρά τις δηλώσεις του για «ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής».

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε το σχέδιό του με πανηγυρικό τόνο στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν άλυτα. Οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν μεγάλο μέρος της Γάζας, παρά την μερική αποχώρηση, ενώ οι υποσχέσεις για αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν έχουν υλοποιηθεί για τον πληθυσμό των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται στα όρια της λιμοκτονίας.

Η σύνοδος κορυφής στην Αίγυπτο, την οποία συνδιοργάνωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα, ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστική πρόοδο στην προσπάθεια δημιουργίας μιας διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης ή ενός νέου διοικητικού σχήματος για τη Γάζα. Παράλληλα, οι σοροί τουλάχιστον 23 ομήρων εξακολουθούν να βρίσκονται στο παλαιστινιακό έδαφος.

Διαβάστε ακόμα: Αίγυπτος: Υπογράφηκε η συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα - «Αποτρέψαμε Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο» είπε ο Τραμπ

Η στάση της Χαμάς και το αδιέξοδο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει αν η Χαμάς δεν παραδώσει τα όπλα της και δεν παραιτηθεί από τον έλεγχο της Γάζας – όροι που η οργάνωση απορρίπτει, υπονομεύοντας κάθε προηγούμενη ειρηνευτική προσπάθεια.

Σε προηγούμενη εκεχειρία, μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, η επανεμφάνιση ενόπλων της Χαμάς στους δρόμους είχε οδηγήσει το Ισραήλ να καταγγείλει την ανακωχή και να αποχωρήσει από τις συνομιλίες. Ωστόσο, ο Τραμπ –ο οποίος ανακοίνωσε ότι ο πόλεμος έχει ουσιαστικά τερματιστεί– δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Χαμάς έχει προσωρινή «άδεια» να διατηρεί την τάξη στη Γάζα.

«Θέλουν να σταματήσουν τα προβλήματα και έχουν υπάρξει ανοιχτοί σχετικά με αυτό. Τους δώσαμε έγκριση για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγές της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση δεν θα ανεχθεί άλλες παραβιάσεις της τάξης στη Γάζα και ότι στο εξής θα στοχεύει «συνεργάτες του Ισραήλ, οπλισμένους ταραχοποιούς και εμπόρους ναρκωτικών».

Πηγή: Reuters