Συνομιλία Μελόνι με Ζελένσκι: Την Τρίτη στη Ρώμη ο Ουκρανός πρόεδρος

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει των επισκέψεων που ο ίδιος πρόκειται να πραγματοποιήσει τις ερχόμενες ημέρες στις Βρυξέλλες, στη Ρώμη και στο Λονδίνο.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε και πάλι την αλληλεγγύη της χώρας της προς την Ουκρανία, μετά τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις. «Η Τζόρτζια Μελόνι πληροφόρησε τον πρόεδρο Ζελένσκι ότι η χώρα της θα αποστείλει έκτακτο υλικό προς υποστήριξη των ενεργειακών υποδομών και του λαού της Ουκρανίας». Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης, «οι γεννήτριες ιταλικών εταιριών πρόκειται να αποσταλούν στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες».
Η Μελόνι εξέφρασε και πάλι την υποστήριξή της στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και στην προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών «με στόχο την εξεύρεση μιας διαδικασίας η οποία να καταλήξει σε δίκαιη και διαρκή ειρήνη».
«Η διάθεση της Ουκρανίας να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων καλή τη πίστει εξυπηρετεί την όλη αυτή διαδικασία. Κατά συνέπεια, εκφράστηκε και πάλι η προσδοκία να προκύψει ανάλογο άνοιγμα και από ρωσικής πλευράς», καταλήγει η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.
- Η παλιά καραβάνα που έδιωξε την ψύχρα ανάμεσα σε Γιώργο Λιάγκα και Γρηγόρη Αρναούτογλου
- Η αποκάλυψη του Αλέξη Παπαχελά στην «Καθημερινή» για την υγεία του
- Το ελληνικό χωριό που βουλιάζει: Η εκκλησία μοιάζει με τον Πύργο της Πίζας
- Ντιρέκτ από μποξέρ με OnlyFans: «Να γιατί ο άντρας μου δεν έχει πρόβλημα που κοιμάμαι με άλλους»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.