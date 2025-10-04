Συνομιλίες Χαμάς και Ισραήλ αύριο στην Αίγυπτο για τη Γάζα: Ποιες θα είναι οι αντιπροσωπείες

Η Χαμάς και το Ισραήλ θα συμμετάσχουν σε έμμεσες συνομιλίες στο Κάιρο την Κυριακή (5/10) και τη Δευτέρα (6/10) για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, σύμφωνα με αιγυπτιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Al-Qahera News, το οποίο συνδέεται στενά με την υπηρεσία πληροφοριών της Αιγύπτου, αναφέρει ότι και οι δύο αντιπροσωπείες «έχουν αρχίσει να κινούνται για την έναρξη συνομιλιών στο Κάιρο αύριο και μεθαύριο, για να συζητήσουν τη διευθέτηση των συνθηκών του εδάφους για την ανταλλαγή όλων των κρατουμένων και κρατουμένων, σύμφωνα με την πρόταση του Τραμπ».

Της αντιπροσωπείας του Ισραήλ στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός θα ηγηθεί ο Ρον Ντέρμερ, πρόσωπο εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό.

Χαμάς - Ισραήλ: Τι γνωρίζουμε για τις αντιπροσωπείες

Στην αντιπροσωπεία αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν ο Γκαλ Χιρς, συντονιστής του Ισραήλ για τους αιχμαλώτους και τους αγνοούμενους, καθώς και ο Υποστράτηγος Νιτζάν Αλόν, επικεφαλής της μονάδας ομήρων του στρατού.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ θα συμμετάσχει επίσης στην αντιπροσωπεία, ανέφερε η πηγή.

Πηγή: Times of Israel / CNN