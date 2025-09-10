Συνταξιούχος στην Πολωνία έβλεπε στην τηλεόραση την είδηση για τα drones, όταν ένα απ' αυτά έπεσε στο σπίτι του

«Τυχερός μες την ατυχία του» πρέπει να θεωρείται ένας συνταξιούχος στην Πολωνία, ο οποίος παρακολουθούσε στην τηλεόραση την είδηση για την «είσοδο» των drones στην πολωνική επικράτεια, όταν το ένα απ' αυτά έπεσε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο Τόμας Βεσολόφσκι ήταν στον κάτω όροφο, όταν το αεροπλάνο έπεσε στον δεύτερο όροφο, γύρω στις 6.30 το πρωί, με αποτέλεσμα να καταστραφεί η στέγη, να προκληθούν ζημιές σε μια κρεβατοκάμαρα και να σκορπιστούν τα συντρίμμια στον κήπο.

Πολωνία: Τι είπε για το drone ο συνταξιούχος

«Άνοιξα την τηλεόραση και σε όλες τις ειδήσεις έλεγαν για αυτή το μαζικό κύμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και, μετά από λίγο, άκουσα ένα να πετάει από πάνω… Και ξαφνικά ακούστηκε μπουμ, το φωτιστικό έπεσε από το ταβάνι στο καθιστικό του ισογείου» αφηγήθηκε ο ηλικιωμένος που ζει στο χωριό Βιρίκι-Βόλα. «Έτρεξα έξω και είδα όλη τη σκεπή κομμάτια, όλα καταστράφηκαν».

Η σύζυγός του, η Αλίσια, βγήκε επίσης από το σπίτι και είδε ένα αεροσκάφος να πετάει από πάνω. Φοβήθηκε μήπως τους βομβάρδιζαν ή ότι κάποιος θα τους πυροβολούσε. Τίποτα δεν συνέβη και κανείς τους δεν έπαθε το παραμικρό.

Η γειτόνισσα Ούρσουλα Ζαπρζάλουκ άκουσε επίσης τον ήχο αεροσκάφους πάνω από το κεφάλι της. «Ξαφνικά άκουσα κάτι σαν έκρηξη. Πετάχτηκα, τα πόδια μου έτρεμαν. Βγήκα στο μπαλκόνι, είδα ότι η στέγη του γείτονά μου έλειπε», είπε.

Και ο δικός της κήπος καλύφθηκε από συντρίμμια. Η καμινάδα, κάποια κεραμίδια και ένα παράθυρο έσπασαν.

«Απλώς φοβάμαι αυτόν τον πόλεμο» στην Ουκρανία, σχολίασε η γυναίκα, ενθυμούμενη τη μητέρα της που της είχε αφηγηθεί ιστορίες από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπήκαν τη νύχτα στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε επίθεση στη δυτική Πολωνία. Η Βαρσοβία λέει ότι κατέρριψε κάποια από αυτά. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί δώδεκα δρόνοι και συντρίμμια ενός πυραύλου σε διάφορες τοποθεσίες.