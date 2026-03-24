Συντριβή αεροσκάφους στην Κολομβία: Στους 69 οι νεκροί και στους 57 οι τραυματίες της πολύνεκρης τραγωδίας

Σοκ έχει προκαλέσει το πολύνεκρο δυστύχημα στην Κολομβία, όπου ένα στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωση, την Δευτέρα, 23/03, με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 69 και τους τραυματισμένους στους 57, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.
Το μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Hercules C-130, κατασκευής της Lockheed Martin μετέφερε 126 άτομα και συνετρίβη μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκουιζάμο, στα σύνορα με το Περού.
Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις στη δήλωση, ενώ οι σοροί όσων έχασαν τη ζωή τους αναμένεται να ταυτοποιηθούν από ιατροδικαστικούς αξιωματούχους στην Μπογκοτά και στη συνέχεια να επιστραφούν στις οικογένειές τους.
Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η συντριβή.
- Τι καιρό έκανε την 25η Μαρτίου 1821: Ο Κολυδάς αποκάλυψε τον τρόπο που μπορούμε να μάθουμε
- Ο Κουφοντίνας ανατρέπει τα δεδομένα για 17 Νοέμβρη: Το λάθος του Σάββα Ξηρού
- Μοντέλο του OnlyFans θρηνεί για τον θάνατο του ιδιοκτήτη του: «Μεγάλωσα με κουπόνια και μου άλλαξε τη ζωή»
- Ντορέττα Παπαδημητρίου για Μπραντ Πιτ: «Αν μου έλεγαν να βγαίνω από το δελφίνι, κομπάρσα, θα πήγαινα»
