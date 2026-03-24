Συντριβή αεροσκάφους στην Κολομβία: Στους 69 οι νεκροί και στους 57 οι τραυματίες της πολύνεκρης τραγωδίας

Σοκ έχει προκαλέσει το πολύνεκρο δυστύχημα στην Κολομβία, όπου ένα στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωση, την Δευτέρα, 23/03, με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 69 και τους τραυματισμένους στους 57, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Hercules C-130, κατασκευής της Lockheed Martin μετέφερε 126 άτομα και συνετρίβη μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκουιζάμο, στα σύνορα με το Περού.

The situation at the site of the plane crash site in Colombia that killed 66 people.



Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις στη δήλωση, ενώ οι σοροί όσων έχασαν τη ζωή τους αναμένεται να ταυτοποιηθούν από ιατροδικαστικούς αξιωματούχους στην Μπογκοτά και στη συνέχεια να επιστραφούν στις οικογένειές τους.

Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η συντριβή.