Συντριβή αεροσκάφους στην Κολομβία: Στους 69 οι νεκροί και στους 57 οι τραυματίες της πολύνεκρης τραγωδίας

Σύμφωνα με νέα ενημέρωση, οι νεκροί από το πολύνεκρο δυστύχημα στην Κολομβία ανέρχονται στους 69 ενώ οι τραυματίες στους 57.

Συντριβή αεροσκάφους στην Κολομβία
Συντριβή αεροσκάφους στην Κολομβία | X / @Flick1_
Σοκ έχει προκαλέσει το πολύνεκρο δυστύχημα στην Κολομβία, όπου ένα στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωση, την Δευτέρα, 23/03, με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 69 και τους τραυματισμένους στους 57, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Hercules C-130, κατασκευής της Lockheed Martin μετέφερε 126 άτομα και συνετρίβη μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκουιζάμο, στα σύνορα με το Περού.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις στη δήλωση, ενώ οι σοροί όσων έχασαν τη ζωή τους αναμένεται να ταυτοποιηθούν από ιατροδικαστικούς αξιωματούχους στην Μπογκοτά και στη συνέχεια να επιστραφούν στις οικογένειές τους.

Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η συντριβή.

