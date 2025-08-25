Συντριβή ελικοπτέρου στη βρετανική νήσο Ουάιτ: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας

Tρεις νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της συντριβής ελικοπτέρου σε χωράφι κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης κοντά σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στη βρετανική Νήσο Ουάιτ.

Η αστυνομία του Χαμσάιρ και της Νήσου Ουάιτ ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο και δεν θα σχολιάσει τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Βρετανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η διαχειρίστρια εταιρεία Northumbria Helicopter ανέφερε πως ένα από τα αεροσκάφη της, ένα μοντέλο G-OCLV – κατέπεσε κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης.

Four in helicopter crash were part of 'flying lesson' as horror smash pictured https://t.co/Id5FgJGNkq pic.twitter.com/SLjM6XMpvs — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) August 25, 2025

Πηγή: ΕΡΤ, mirror