Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους στη Γεωργία: Βίντεο - σοκ από την πτώση

Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 συνετρίβη στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία.
«Το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, το οποίο απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν.
«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ήδη ξεκινήσει σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας».
Η ανακοίνωση δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα, ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.
Βίντεο στο διαδίκτυο κατέγραψε την στιγμή της πτώσης:
- Ο Κουτσούμπας και το βιβλίο του Τσίπρα, το υπερταμείο και η πρώτη συνέντευξη της Κίμπερλι στην Ελλάδα
- Nίκος Πλακιάς από Άρειο Πάγο: «Ο Καραμανλής είναι υπαίτιος για τη δολοφονία 57 ψυχών -Έκτρωμα το άρθρο 86»
- Τζέσι Πλέμονς: Η πιο παρανοϊκά αριστουργηματική περίπτωση του «λανθιμικού» σύμπαντος
- Η ταβέρνα για την οποία δεν έχει γράψει κανείς, αλλά έχει την καλύτερη προβατίνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.