Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους στη Γεωργία: Βίντεο - σοκ από την πτώση

Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 συνετρίβη στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία.

«Το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, το οποίο απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ήδη ξεκινήσει σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας».

Η ανακοίνωση δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα, ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.

Βίντεο στο διαδίκτυο κατέγραψε την στιγμή της πτώσης:

🔴#UPDATE — Footage shows Turkish military cargo plane C-130 crashing on Georgia-Azerbaijan border pic.twitter.com/NB9WyR7ENz — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 11, 2025



