Μενού

Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους στη Γεωργία: Βίντεο - σοκ από την πτώση

Στρατιωτικό αεροσκάφος της Τουρκίας συνετρίβη στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν - Γεωργίας.

Reader symbol
Newsroom
Τουρκία - αεροπλάνο
Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού αεροπλάνου | X/@turkiyetodaycom
  • Α-
  • Α+

Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 συνετρίβη στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία.

«Το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, το οποίο απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ήδη ξεκινήσει σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας».

Η ανακοίνωση δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα, ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.

Βίντεο στο διαδίκτυο κατέγραψε την στιγμή της πτώσης:


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ